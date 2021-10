20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt utenfor Lofsrud skole på Mortensrud 7. oktober. Dagen etter døde han av skadene.

En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for medvirkning til drap. To menn som har forlatt landet er siktet for drap. De er internasjonalt etterlyst.

Nå går politiet ut med navn på de to siktene som er etterlyst. Det er brødrene Valon og Visar Avdyli fra Bærum.

Politiet kan ikke si noe om foranledning eller relasjon mellom Adan og de siktene. Men det skal være en relasjon mellom de tre siktede.

– Vi mener det er skjellig grunn for å mistenke dem for drap eller medvirkning til drap, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Det var TV 2 som først meldte om nyheten.

Reiste ut av landet

Brødrene skal ha forlatt Norge 9. oktober og reist til Kosovo. På dette tidspunktet var de ikke mistenkt i saken.

Det er usikkert hvor brødrene er akkurat nå.

– Vi har en antagelse hvor de befinner seg og vi håper at vi skal få de utlevert til Norge dersom de melder seg til politiet, sier Enoksen.

Tidligere terrordømt

De to brødene fra Bærum ble begge domfelt for terrorvirksomhet i 2016.

Valon (35) ble dømt for deltagelse i terrororganisasjon og dømt til fire år og seks måneder fengsel. Ifølge dommen har han vært kriger for IS.

Her er Valon Avdyli i Syria. Foto: Politiets sikkerhetstjeneste / NRK

Visar (32) ble dømt til fengsel i åtte måneder for å ha sendt penger til en terrororganisasjon. Han skal også være tidligere voldsdømt.

Begge har sonet sine dommer.

Politiet ser imidlertid ingen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud, står det i pressemeldingen.

NRK har vært i kontakt med PST og Kripos, men de henviser til Oslo politidistrikt.

Nekter straffskyld

NRK har snakket med advokat Svein Holden som har vært i kontakt med de siktede.

– Jeg har vært i kontakt med begge de etterlyste, og begge nekter for å ha noe med hendelsen å gjøre, sier advokat Svein Holden.

NRK har også vært i kontakt med faren til brødrene, Isa Avdyli. Han er opprørt og trist over at hans barn er siktet i denne saken.

– Dette er ikke bra i det hele tatt. Jeg er veldig trist. Har ikke hatt kontakt med dem siden 2012, sier Isa Avdyli.

Isa Avdyli er faren til de to brødrene som er siktet etter drapet på Hamse Hashi Asan. Foto: Svend Even Hærra / NRK

Åtte personer skutt i Oslo

De siste to månedene har åtte personer blitt skutt i Oslo. Blant dem er Adan som døde av skadene.

– Det er bekymringsfullt at vi har opplevd så mange skytinger i løpet av de to siste månedene. Politiet har fullt fokus på disse sakene, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Nå vil hun styrke arbeidet mot kriminelle gjenger og nettverk.

– Nærmiljøet vårt skal være trygt, vi kan ikke tillate at kriminelle gjør våre nabolag til arenaer for sine egne kriminelle oppgjør og setter uskyldige i fare, sier justisministeren.

Mehl legger til at hun har tatt initiativ til et møte med kommunen og Oslo politidistrikt.

Politiet ser ingen sammenheng mellom skytingene.