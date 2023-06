Torsdag ettermiddag startet politiet etterforskning da en person på Bøler i Oslo hadde fått et giftig stoff på seg.

Tenåringen som er siktet i saken, ble avhørt av politiet i natt. Det tyder på at han har produsert det farlige giftstoffet på egenhånd.

Prøver som er gjort av stoffet viser at det kan være et svært giftig og skadelig stoff. Det blir gjort videre undersøkelser.

Det er ingenting som tyder på at noen andre er involvert.

Tenåringen er forløpig siktet for å ha hatt et giftig stoff som kan medføre fare for allmennheten.

Det er ikke fare for andre i området.

Det er ingen informasjon som sier at hendelsen er knyttet opp mot enkeltpersoner eller arrangement.