Tårevått farvel med ulvene på Langedrag

– Dette er en usigelig trist dag. Å si farvel til gode venner som jeg har fått lov til å leve så nært og som har lært meg så mye, forteller Tuva Thorson som er daglig leder i Langedrag Naturpark.

Hun er en av dem som kjenner Irgas og Varg aller best, og måtte i dag gjøre det som for alle dyreeiere er så fryktelig vondt, å la de få slippe.

Riktig å gjøre det nå

15 ulveår kan ifølge Thorson sammenliknes med 100 menneskeår. Men til tross for alderen har ulvene hold seg i god form helt til for ett par uker siden.

– Nå så vi signaler, særlig på han ene, at han plutselig fikk muskelsvinn i bakparten og forkalkninger. Han kvia seg for å legge seg ned, og da har man vondt.

– I det fri blir ulver sjelden mer enn ti år, mens disse har disse blitt 15 år, og da vet man jo at livet et slutt. Og den dagen var riktig nå, jeg så det så godt i dag

Ulvene har vært gode ambassadører for Langedrag. Foto: Langedrag

For at avlivingen av ulvene skulle bli så smertefri som mulig ble de anbefalt å gi ulvene en overdose med innsovningsmedisin. Da NRK snakket med Thorson mandag ettermiddag var Irgas og Varg i ferd med å sovne inn.

– Tårene har vært mange i helgen og i dag, men på en måte så kjenner jeg at dette er rett. De skal ikke pines. Det er vårt ansvar at de får et verdig liv.

Det er tøft å ta et siste farvel med sine firbente venner. Foto: NRK

Betydd mye for de besøkende

Thorson tror ulvene har betydd mye for alle dem som har sett dyra i parken opp gjennom åra. Uavhengig av om man er for eller mot det myteomspunne dyret.

– Vi har mange følelser i kroppen for ulv. Vi fores nok godt med det gjennom historier, sagn og eventyr. Så får man oppleve den nærkontakten jeg har hatt med disse to som kommer å slikker meg i fjeset, som legger seg ned for å bli klødd og som vil ha kos.

Hun påpeker at det er mange som ikke tenker på at ulven egentlig er menneskets aller første husdyr og stamfar til det vi i dag omtaler som hunder.

Gjennom 15 år har nærmere 1 million mennesker opplevd Irgas og Varg. Foto: Langedrag

Nytt valpekull

Det er vanskelig å skulle erstatte Irgas og Varg. Men for å kunne fortsette formidlingen har de begynt å se fremover, og om ikke lenge kommer det to nye ulver til parken.

– Vi har blitt spurt av det europeiske avlsprogrammet for ulv om vi kan ta imot et avlesbar slik at det blir valper her på sikt. Forhåpentligvis neste år. Og da vil vi jobbe med i alle fall to av valpene. Da vil de også bli formidlere til våre besøkende. De har mye å lære oss.