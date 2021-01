Tar selvkritikk etter lønnsfest i Oslo-skolen

Oslos utdanningsbyråd måtte igjen svare for direktørenes millionlønninger på dagens skole-høring.

Det var bystyrets kultur- og utdanningsutvalg som holdt høringen. Tema var den omstridte omorganiseringen av Oslo-skolen.

I forbindelse med den fikk mange direktører kraftige lønnshopp.

Samtidig måtte lærerne vise moderasjon mens de sto midt i koronapandemien.

– Meget uklokt

– Meget uklokt, sa leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, på høringen.

Og det sa skolebyråden seg enig i:

– Jeg har vært tydelig på at det var uklokt å gi slike lønnsøkninger i et år hvor andre arbeidstakere ble bedt om å vise moderasjon, sa Inga Marte Thorkildsen.

– Her vil jeg igjen ta selvkritikk på uttalelser jeg ga til bystyret da disse lønnsøkningene først ble kjent.

– Har ansvar

– Da uttalte jeg noe som kunne tolkes dit hen at jeg ikke hadde ansvar for lønnsutviklingen i mine underliggende etater.

– La meg derfor være helt tydelig. Det er ingen tvil om at jeg som byråd har ansvar for det som skjer innenfor de fagområdene jeg har et parlamentarisk ansvar for, sa SV-byråden.

Hun viste til at også utdanningsdirektør Marte Gerhardsen har uttalt at tidspunktet for lønnsøkningen ble uheldig. Heretter skal det være tettere dialog med de tillitsvalgte også om direktørlønninger, sa hun.

Også det høye antallet direktører med millionlønn ble kommentert av flere.

Marte Gerhardsen kunne fortelle at tallet heretter skulle være 26. I tillegg har tre gamle direktører gått over i andre stillinger, men beholder lønnen.

SKOLEDIREKTØR: Marte Gerhardsen er direktør for Utdanningsetaten. Foto: Berit Roald / NTB

Sluttet i protest

Det var Rødts Eivor Evenrud som krevde høring etter bråket i Oslo-skolen i fjor høst. Hun leder kultur- og utdanningsutvalget i bystyret.

Da hadde det stormet rundt Inga Marte Thorkildsen (SV) og Marte Gerhardsen i ukevis.

Aftenposten fortalte først at alle ansatte i det sentrale læringsmiljøteamet hadde sluttet i protest. Dette er fagfolk som hjalp skoler med mobbesaker, mistrivsel blant elever og konflikter.

I en kronikk i avisen skrev seks rektorer at Oslo-skolen er en «førerløs farkost». De fortalte at de opplevde manglende retning og uklare styringslinjer.

Lønnsfest

Dagbladet har i en serie saker avslørt lønnsfest for direktører i Utdanningsetaten og dyr konsulentbruk.

Også NRK fortalte at skoleledere slår alarm om utviklingen i Oslo-skolen. En av grunnene er svakere resultater på nasjonale prøver de siste årene.

Dagbladet trykket SMS-er der Thorkildsen og Gerhardsen fryktet lærerstreik etter avsløringene om lønnsfest.

Eivor Evenrud sa til avisen at det gjorde utslaget da hun krevde høring.

– Bedre ytringskultur

Inga Marte Thorkildsen sa på høringen at en omorganisering av Oslo-skolen var helt nødvendig.

Den skulle blant annet bidra til bedre ytringskultur i Oslo-skolen, ifølge skolebyråden.