Tar Bane Nor til retten etter Filipstad-ulykken

I mars i år fikk Bane Nor en bot på ti millioner kroner etter ulykken på togområdet på Filipstad i Oslo.

Søndag 24. februar 2019 omkom 15 år gamle Even Warsla Meen. Han kom i kontakt med en strømførende kilde inne i en togtunnel. En annen gutt på 15 år og en jente på 16 fikk alvorlige skader.

Bane Nor fikk boten for uaktsomt å ha forårsaket en gutts død og for uaktsomt ha påført to andre ungdommer betydelig skade. Oslo statsadvokatembeter mente at Bane Nor hadde brutt jernbaneloven da de sikret tunnelen dårlig.

Statsadvokaten godtar ikke at Bane Nor kun vil betale deler av boten, men ikke erkjenner straffskyld, skriver Aftenposten.

Nekter straffskyld

Nå har statsadvokat Kristin Natasha Røhne oversendt saken i sin helhet til pådømmelse videre i rettssystemet, ifølge avisen.

Statsadvokat Kristin Røhne Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Bane Nor kommenterer dette slik:

– Først og fremst er Filipstad-ulykken en trist og tragisk ulykke, og det er veldig viktig for oss å utrykke vår dypeste medfølelse overfor de etterlatte og de skadede, sier Nina Aasmundsen, leder for ekstern kommunikasjon i Bane Nor, til NRK.

– Saken er nå oversendt fra statsadvokaten til retten for pådømmelse, og det forholder vi oss selvsagt til, så vi har startet forberedelser til den behandlingen. Vi har også opprettet kontakt med de pårørende og skadede i forbindelse med erstatningssaken, og den dialogen fortsetter, sier Aasmundsen.

Utover dette har ikke Bane Nor noen kommentarer.

Statens Havarikommisjon skrev i sin rapport at gjerdet ved ulykkesområdet var lavere enn loven krever. Gjerdet var på det laveste 106 cm høyt. Høyden skulle vært 180 cm. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Tilfreds

Bistandsadvokaten til familien til Even Warsla Meen og til den andre gutten som ble skadet, Sven Knagenhjelm, sier at de er fornøyde med at saken nå skal opp i retten.

Bistandsadvokat Sven Knagenhjelm

– De pårørende og etterlatte er tilfredse med at statsadvokaten har tatt denne saken så alvorlig. Vi oppfatter det at saken nå sendes til pådømmelse som at ansvaret blir plassert der det hører hjemme, nemlig hos Bane Nor, sier Knagenhjelm til NRK.