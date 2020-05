– Her var det at myggen stakk meg.

Frida Wullf Gomperud viser hvor hun ble stukket av T-banemyggen. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Det forteller 10 år gamle Frida Wullf Gomperud og stikker fram underarmen.

– Hvor mye klødde det?

– Mye. Veldig, veeeldig mye, sier Frida.

I fjor sommer ble hun stukket av en mygg og det klødde uvanlig mye. Etter en stund utviklet stikket seg til byller, og senere kom det streker oppover armen. Da dro de på legevakten, og Frida måtte på en 10 dagers penicillinkur på grunn av infeksjon.

Faren til Frida, Axel Wullf Sæther, sier datteren fikk litt feber, og at byllene etter hvert utvikler seg til å bli kratre.

T-banemyggen er en underart av myggen culex pipiens, også kalt liten husmygg. Foto: Sondre Dahle / NINA

Mange er plaget av myggen

Det er flere i nabolaget på Åskollen i Drammen som forteller om det samme.

De har fått uvanlig store stikk som ofte har blitt til byller. Flere har blitt syke og fått antibiotika for å få bukt med infeksjon.

Myggen er så langt kjent fra Oslo, Drammen og Kristiansand.

Preben Ottesen, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, forklarer hvorfor noen reagerer så kraftig på myggen.

Preben Ottesen forteller at T-banemyggen ikke er farlig, bare plagsom. Foto: FHI

– De aller fleste mennesker i Norge er mer eller mindre immune mot myggstikk. De får reaksjoner, men ikke så store hevelser. Vi ser ofte at om man reiser til utlandet får man mye større hevelser. Barn får mer hevelser enn voksne, fordi de har ikke rukket å få så mange stikk i livet, sier Ottesen og fortsetter:

– Nå tror jeg folk i Drammen har blitt konfrontert med denne T-banemyggen for første gang. Derfor vil de reagere mye sterkere på den enn de myggene de har blitt stukket av mange ganger opp gjennom livet, sier Ottesen.

Gentester myggen

For å være sikker på hvilken mygg som stakk dem, har en av beboerne sendt inn mygg til Norsk Institutt for Naturforsking (NINA). De er i gang med prosjektet «Norbite» som tar sikte på å kartlegge alle myggarter i Norge. Det er 70 år siden sist man gjorde et slikt arbeid, men denne gangen gentestes myggen slik at man er enda sikrere på hvilken myggart det er snakk om.

Instituttet gentestet flere mygg fra Drammen. De har slått fast at myggen som plager beboerne er en såkalt T-banemygg.

Myggen har vært påvist i Norge siden 1970-tallet, men det er første gang den er gentestet, og man med 100 prosent sikkerhet vet at arten er her til lands.

Angriper på T-banen

T-banemyggen har fått navnet sitt fordi den ofte angriper folk på T-banen om vinteren. Den har vært et stort problem på Stortinget T-banestasjon.

Vanlig mygg legger larver, men de voksne individene dør om vinteren. T-banemyggen overvintrer som voksne individer. De kan være aktive i tunneler og underjordiske systemer, også vinterstid, dersom det ikke er minusgrader.

– Det at man nå har genetiske metoder for å kunne bestemme dem til sikkerhet, tror jeg vil føre til at man oppdager den langt flere steder enn i Oslo, Drammen og Kristiansand, sier Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet.

Han tror myggen er ganske vanlig over hele Sør-Øst Norge.

En ny sommer i møte

Frida Wullf Gomperud og faren ser fram til sommeren. Men de ser ikke fram til nye møter med T-banemyggen. Myggen har likevel kommet for å bli.

– Stikker den, så stikker den. Da får vi passe på med kløedempende midler, sier faren til Frida.

Frida er glad i være ute i hagen om sommeren. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Rådet er å dempe stikket med kløedempende midler slik at det ikke oppstår sår. Det er bakterier som kommer inn i sårene som kan skape store problemer for de som blir stukket. Utvikler stikket seg til sår, så bør det renses. I tillegg er myggnett foran vinduene om natten anbefalt.

– Hva skal du gjøre hvis myggen stikker deg igjen?

– Jeg skal prøve å ikke klø, avslutter Frida.