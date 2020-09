Sykepleiere ved Rikshospitalet: Klarer ikke holde en meters avstand

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har liten plass, så vi går jo rundt og oppå hverandre.

Slik beskriver Anne Flya arbeidsplassen sin.

Hun er blant de 26 ansatte ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet som er satt i karantene. I helgen ble det kjent at to personer ved avdelingen har testet positivt for koronaviruset.

Fredag formiddag fikk Flye beskjeden. Hun hadde jobbet sammen med en av personene. Nå må hun holde seg unna jobb frem til torsdag.

Anne Flya er blant de 26 personene ved avdelingen som er satt i karantene. Foto: Privat

Mandag ettermiddag bekrefter Oslo universitetssykehus at 24 sykepleiere og to leger er satt i karantene som følge av at to personer har testet positivt.

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus mener det er lite sannsynlig at smitten har funnet sted på jobben. De ansatte NRK har snakket med forteller at smitten fort kan ha funnet sted på arbeidsplassen.

– Vi har for dårlig plass – i tillegg til at vi jobber med små barn, sier sykepleieren.

Tillitsvalgt: Sannsynlig med smitte på jobb

Cathrine Aass, som er tillitsvalgt ved avdelingen, mener det ikke er mulig å holde en meters avstand.

– Det går ikke når man jobber over en kuvøse. Det er trange lokaler, og alle bruker ikke alltid munnbind, sier hun og legger til:

– Jeg tror det er veldig sannsynlig den ene sykepleieren er smittet på jobb.

Sendte avviksmelding

– Det er veldig trangt hos oss og vi driver så høyt over kapasitet at vi klarer ikke overholde meteren. Selv med bare et barn i en krok eller uterom jobber vi ofte tett, sier Christina Malene Øvren.

Hun studerer til å bli intensivsykepleier og er praktikant ved avdelingen. Med foreldre, leger og spesialister fra andre avdelinger blir det fort trangt om plassen, sier hun.

– Vi hadde en episode forrige uke hvor jeg talte opptil 15 stykker hos barnet jeg hadde ansvaret for.

Hun sier at spesialistene fra de andre avdelingene ikke brukte munnbind og at de alle sammen jobbet svært tett.

Etter hendelsen sendte hun en avviksmelding.

Hun presiserer at de 15 personene som var tilstede den aktuelle dagen ikke er en av smittede eller i karantene.

– Men det er ikke heldig at arealene er så små som gjør at vi blir tvunget til å jobbe så tett, legger hun til.

Pasientombud: Styrker vår bekymring

Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, synes det er svært trist at det kom smitte ved avdelingen. Hun har tidligere bedt Fylkesmannen om å vurdere tilsyn på Rikshospitalets nyfødtintensiv, på grunn av uholdbare arealforhold.

– Dette forsterker bare vår bekymring. Samtidig er det naturlig å spørre seg hva ledelsen har gjort for å finne alternative løsninger, når man vet at lokalene er for trange under ordinære forhold, sier Kristensen til NRK.

– Utfordrende

Professor Terje Rootwelt erkjenner at det er utfordrende med smittevern i lite egnede lokaler. Foto: Ketil Kern/NRK

Klinikkleder og professor Terje Rootwelt ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus bekrefter at sykehuset har fått flere avviksmeldinger for arealet ved avdelingen.

– Det er ingen tvil om at de trange forholdene gjør det mer utfordrende og setter krav til oss når vi skal ivareta smittevernreglene, sier Rootwelt til NRK.

Han viser til at avdelingen har iverksatt en rekke tiltak for å minske sjansen for smitte. Blant annet er ansatte delt inn i grupper, de har separate grupperom og toalett. Samtidig erkjenner klinikklederen at det er utfordrende.