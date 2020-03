– Det er helt grusomt å være så usikker på jobb. Vi får knapt nok opplæring og ingen faglig oppfølging, sier Nina Belsby.

Spesialsykepleieren har videreutdanning i nyfødtsykepleie, og har jobbet 14 år på nyfødtintensiven. Der har fire av kollegene krevd full jobb når en ny stilling er lyst ut. De vant frem i Tvisteløsningsnemnda, men sykehusledelsen sier fortsatt nei.

Nå har arbeidsgiveren saksøkt de ansatte for å slippe å gi dem full stilling i avdelingen de allerede jobber.

I stedet tilbys spesialsykepleierne å fylle opp stillingene ved å jobbe i bemanningsavdelingen. I praksis betyr det at de må jobbe omkring 25 prosent av tiden på andre avdelinger.

Belsby og kollega Linda Johannessen har testet ordningen.

De er mildt sagt kritiske.

Usikkerhet

For selv om de er utdannet sykepleiere, er de eksperter på de minste barna. På nyfødtintensiven jobber de med premature og syke nyfødte. De mener arbeidshverdagen er vidt forskjellig fra andre avdelinger.

– Jeg kan svært lite om voksne pasienter, for den pasientgruppen har jeg ikke jobbet med siden grunnutdanningen. Jeg har liten erfaring med referanseverdier, og kjenner ikke medikamentene som brukes, sier Belsby.

Siden det er så sjelden hun jobber på disse avdelingene, har det vært vanskelig å få nok erfaring til å håndtere alle utfordringene. Hun er redd hennes usikkerhet kan gå ut over pasientene.

Kollega Linda Johannesen har jobbet lenge i bemanningsavdelingen, men trodde videreutdanningen skulle sikre full jobb på nyfødtintensiven. Fortsatt jobber hun 12,5 prosent i to andre avdelinger. Ved et tilfelle var hun lånt ut til fire ulike avdelinger i løpet av en måned.

Hun forstår ikke at det er en god utnyttelse av hennes kompetanse.

– Jeg har begynt å ta bort skiltet der det står «Nyfødtsykepleier». Jeg vil ikke at det skal gjøre pasientene usikre, sier hun.

Høie vil ikke blande seg inn

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil ikke blande seg inn at Sykehuset Østfold tar fire av sine sykepleiere til retten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie (H) skriver i en e-post at kravet om å få til en heltidskultur på sykehusene står fast. Han ønsker imidlertid ikke å si hva han synes om praksisen til Sykehuset Østfold.

Der har nå 111 sykepleiere fylt opp sine deltidsstillinger ved å jobbe i bemanningsavdelingen.

Sykehusdirektør Hege Gjessing skriver at partene i arbeidslivet var enige om å opprette bemanningsavdelingen i 2014.

– De siste dagene har vi fått noen tilbakemeldinger på at opplæringen ikke har vært god nok. Det skal vi selvfølgelig ta tak i, sier Gjessing.

Prinsipiell sak

Sykehusdirektør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold sier bemanningsavdelingen har rutiner for å gi god opplæring, men at de vil gå gjennom disse. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Utfordringen for sykehuset er at det ofte kreves langt flere personer for å få turnusen til å gå opp enn det er fulle stillinger til. De frykter et ras av krav om utvidede stillinger om de taper denne saken.

Norsk Sykepleierforbund mener derimot at ikke alle vil kreve 100 prosent stilling. Samtidig mener fagforeningen at grunnbemanningen med fordel kan økes.

Gjessing sier saken er prinsipielt viktig fordi det handler om sykehusets mulighet til å disponere bemanningen. Hun forteller om full støtte fra andre sykehusledere.

– Alternativet er mer deltid og innleie fra bemanningsbyrå. Vi ser på det som en større kompetansemessig risiko enn spesialiseringen innen sykepleiefaget, sier hun.