– Her har vi spesialsykepleiere som har jobbet i 20 år, men ikke fått muligheten til å jobbe 100 prosent. Jeg opplever at sykehuset rir noen prinsipper og det synes jeg er trist, sier tillitsvalgt Anita Talåsen Granli.

Bakgrunnen er at sykehuset lyste ut en fast stilling i 75 prosent ved nyfødtintensiven. Fire av sykepleierne som jobber deltid ved avdelingen krevde at sykehuset heller burde gi dem større stillinger enn å ansette noen andre i en deltidsstilling.

Sykehuset mener derimot at hvis en ny stilling blir delt opp og fordelt på dem som allerede er ansatt, blir resultatet at helgevakter vil være ubemannet, noe som vil kunne påvirke pasientsikkerheten.

– Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette blant annet vil gjøre det vanskeligere å sikre bemanning med tilstrekkelig kompetanse på jobb i helgene, skriver sykehuset på sine nettsider.

Sykepleierne har imidlertid fått støtte av Tvisteløsningsnemnda, som i desember vedtok å gi sykepleierne fortrinnsrett. Avgjørelsen var blant de første etter lovendringen om fortrinnsrett til deler av stilling som trådte i kraft 1. januar i fjor.

Men sykehuset vil ikke godta avgjørelsen og tar saken til retten. Det får forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund​​​​​​ til å reagere sterkt.

– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier hun til nsf.no.

Sykehuset: – Finnes ingen andre måter

De fire sykepleierne er i dag ansatt i 75 og 80 prosent stillinger. Granli har ingen forståelse for sykehusets argument om at det vil bli vanskeligere å sikre bemanning i helgene ved å gi dem fulltidsstillinger.

– Det er 56 ansatte på avdelingen, men det er i praksis bare tre ansatte som går i full stilling. Her er det fire jenter som har fortrinnsrett, ikke alle på avdelingen. Det er ikke et så stort problem som arbeidsgiver hevder, sier hun.

Anita Talåsen Granli sier at de ansatte har ønsket å komme til en løsning utenfor rettsalen.

Granli synes det er synd at partene ikke har kommet til enighet utenfor rettssalen.

– Vi har prøvd å få en dialog med arbeidsgiver for å få en god løsning, men de har ikke vært villige til å møte oss. Det er trist at de ikke vil løse saken internt, sier hun.

NRK har onsdag ettermiddag forsøkt å få en kommentar fra Sykehuset Østfold uten å lykkes. Sykehuset skriver derimot på sine nettsider at det er nødvendig å bringe saken inn for domstolene.

De skriver videre at saken er prinsipielt viktig for alle offentlige sykehus i Norge, og at det er en kollektiv anbefaling fra landets sykehusdirektører om å ta saken til retten.

– Det er en svært beklagelig situasjon å måtte bringe denne saken for retten, men det finnes ingen andre måter å prøve nemndas vedtak på slik loven er utformet.

Kan jobbe deltid i andre avdelinger

Sykehuset opplyser at de ansatte har tilbud om 100 prosent stilling ved å knytte deler av stillingen sin opp mot sykehusets bemanningsavdeling.

Det innebærer at de i tillegg til å jobbe på nyfødtintensiven, må jobbe på andre avdelinger med en annen fagkategori. Men det mener Granli er en dårlig løsning.

Nyfødtintensiv er en spesialavdeling som behandler syke nyfødte og for tidlig fødte barn. Granli understreker at det er i denne avdelingen sykepleierne har sin kompetanse.

– Hadde det vært god politikk hvis Bent Høie skulle vært 75 prosent helseminister, men samtidig 25 prosent fiskeri- og olje- og energiminister? Det gir ikke forsvarlig sykepleie å jobbe med et fagfelt som er veldig annerledes enn de er skolert for.