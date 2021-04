Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi oppdaget feilen i slutten av forrige uke. Nå har vi feilsøkt tilbake til 1. mars og funnet 14 prøver som var gitt ut som positive uten å være det, sier overlege Anita Kanestrøm ved senter for laboratoriemedisin på Sykehuset Østfold.

Da hadde den samme prøven blitt testet ved to forskjellige instrumenter. En av dem ga positivt svar, mens den andre var negativ.

Da feilen ble oppdaget, fikk 14 personer beskjed om at de likevel ikke hadde vært syke.

Sendt i isolasjon

I seks av tilfellene ble feilen oppdaget innen relativt kort tid. Dermed kunne disse avslutte tiden i isolasjon.

De åtte andre tilfellene ligger lenger tilbake i tid.

– Det er kjedelig for dem det gjelder. De er unødvendig satt i isolasjon, og personer rundt dem har vært i karantene, sier Kanestrøm.

Feilen ble oppdaget på laboratoriet på sykehuset. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Laboratoriet ved sykehuset har analysert rundt 100.000 prøver siden 1. mars. Omkring 3800 av disse har vært positive. Altså er det en liten andel som har vært feil.

Likevel vil sykehuset unngå slike feil. De er derfor i kontakt med leverandøren av apparatet for å finne ut mer.

Slik skal de unngå flere feil

Feilen ble oppdaget ved at to innlagte pasienter ble testet med to ulike metoder. Først for å finne ut om de var smittet av korona. Deretter en ny test for å finne ut om det var en mutert virusvariant.

Normalt har disse to metodene gitt samme resultat, men plutselig var det ikke slik lenger.

Sykehuset har også sjekket om noen som har fått negativt resultat i virkeligheten har vært smittet. De har ikke funnet noen slike feil.

Nå har sykehuset endret måten de analyserer på for å unngå flere feil. Alle positive prøvesvar gås gjennom på nytt ved et annet apparat.

Det betyr trolig at det vil ta noe lengre tid å analysere en positiv prøve.

– Vi bruker ikke dette instrumentet på samme måter lenger. Vi gir ikke ut noen positive prøver basert på denne metoden, sier hun.