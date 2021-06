Nytt sykehus må bygge om for å ta imot super-helikopter

– Trykket fra lufta når helikopteret lander og tar av har vært høyere enn tidligere antatt. Derfor må vi gjøre noen tiltak for å begrenset trykket ut mot omgivelsene, sier fungerende eiendomssjef Tore Dag Olsen ved Sykehuset Østfold.

Norge har bestilt 16 redningshelikoptre av typen AW101 SAR Queen for nærmere en milliard kroner per stykk. De første er allerede på plass i Norge for å ta over for de gamle Sea King redningshelikoptrene.

De nye er både større, raskere og tyngre. Men som NRK tidligere har skrevet, skaper de så stort vindtrykk at de ikke kan lande på flesteparten av norske akuttsykehus. Bare seks av 21 sykehus var bygget for å kunne ta imot helikoptrene.

Da helikopteret ble testet ved St. Olavs hospital i Trondheim, mistet sykehusdirektøren hjelmen og ble kastet mot et gjerde.

Sykehusdirektør Grethe Aasved var med på testen av helikopteret på St. Olavs hospital i Trondheim i februar.

Bygd etter helikopter-bestillingen

Sykehuset Østfold trodde at landingsplassen var tilpasset de nye helikoptrene. Nå må de bygge om. Foto: Heidi Gomnæs

Sykehuset Østfold ble bygget etter at helikoptrene var bestilt, og trodde dermed at deres landingsplass tålte de nye helikoptrene. Men nå viser det seg altså å ikke stemme, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Nye vindmålinger viser nemlig at det er behov for 100 meters sikkerhetssone rundt landingsplassen på grunn av lufttrykket. Det har ikke Sykehuset Østfold tatt høyde for.

Dermed er de i gang med å finne alternativer. Den anbefalte løsningen er å bygge en vindmur som avleder lufttrykket.

– Det gjør at trykket som kommer fra helikopteret blir ledet opp i luften og ikke opp til sidene. Det er en standard gittermur som er buet. Det er sånn som finnes på flyplasser, sier Olsen.

Dette er de nye redningshelikoptrene Ekspandér faktaboks Regjeringen inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland (nå Leonardo SPA) om levering av 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere seks helikoptre av typen AW101-612.

De nye redningshelikoptrene vil gi mer trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet.

Helikoptrene vil være merkbart raskere, nå vesentlig lengre og ha plass til flere ombord enn dagens Sea King-helikopter.

Søkeegenskaper og mulighet for medisinsk behandling vil vesentlig forbedres.Redningshelikopteret har nye avanserte sensorer som vil gjøre søk- og redningsoppdrag mer effektive.

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for anskaffelsesprosessen og arbeidet er organisert som et eget prosjekt, NAWSARH (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters), som startet i oktober 2011.

Etter grundige vurderinger og tester av de tilbudte helikoptrene, ble AgustaWestland tildelt kontrakten i desember 2013.

Prosjektet omfatter også oppgradering av de seks redningshelikopterbasene Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge samt utbedringer av landingsplasser ved enkelte av landets sykehus. (Kilder: Regjeringen og Forsvaret)

Kjenner ikke prisen

I august i fjor ble det første redningshelikopteret tatt i bruk, og flere er på vei. Etter planen skal Østfold ta i bruk det nye helikopteret i mai 2023. Tiden frem til det vil bli brukt til å få på plass en gittermur.

Olsen vet foreløpig ikke hvor mye det vil koste å bygge eller hvor lang tid det vil ta. Om de ikke blir ferdig før helikopteret er på plass, vil de bli nødt til å tenke alternativt.

– Om vi ikke har en godkjennelse, så må vi lande pasientene og omlaste på Rygge, sier Olsen.

Flystasjonen på Rygge ligger omkring to mil fra sykehuset.