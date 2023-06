Kutter i prestetjenesten: Sykepleiere må ta over jobben med å trøste

I fjor hadde prestene på Sykehuset Østfold 330 utrykninger på kvelder og i helger for å møte mennesker i en livskrise. Det er det snart slutt på.

Fra slutten av august vil de kun være tilgjengelig på dagtid. Det betyr at legene og sykepleierne må ta over.

– Det er urovekkende. Vi er et tverrfaglig team som jobber med mennesker, og man kan ikke bare fjerne en del av teamet, sier Tina Ødegård Holt, som er plasstillitsvalgt sykepleier ved akuttmottaket ved Sykehuset Østfold.

Hun er bekymret for at dette vil gi en altfor stor belastning for sykepleierne, noe hun også fortalte om i et leserinnlegg i Fredriksstad Blad.

– Jeg frykter sykemeldinger og oppsigelser, sier hun.

BEKYMRET: Tina Ødegård Holt frykter at sykepleierne ikke vil klare å stå i belastningen som kuttet i prestetjenesten medfører. Foto: EMILIE LYKKE / NRK

330 utrykninger i fjor

Beslutningen om å redusere prestetjenesten kom etter at sykehuset vedtok å kutte i alle avdelinger, noe som sparer sykehuset for i overkant av 30 millioner kroner. Avviklingen av vaktordningen for prester utgjør en halv million kroner.

De fem ansatte i prestetjenesten reagerer på at de nå må avgrense støtten til pasienter og pårørende til kontortiden.

– For oss er det å møte folk i sorg og krise en sentral del av jobben, uansett når det er på døgnet, sier leder av prestetjenesten på Sykehuset Østfold, Torfinn Skarpaas.

Ifølge Skarpaas hadde de 330 utrykninger utenom dagtid i fjor.

Biskop Kari Mangrud Alvsvåg ber Sykehuset Østfold revurdere kuttene. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Biskop i Borg bispedømme, Kari Mangrud Alvsvåg, mener at sykehusene ikke kan plassere denne typen kriser innenfor normal arbeidstid.

– Jeg vil oppfordre sykehusledelsen til å tenke gjennom det én gang til, sier hun.

– Mangler kompetanse

Britt Fritzman, tillitsvalgt i Den norske legeforeningen, mener at prester har en større kompetanse på å møte mennesker i livskriser enn leger.

– Prester har en basiskunnskap om det å ha gode samtaler med folk, for eksempel med de som plutselig blir redde for å dø. De kan også gjennomføre akutt dåp, hvis de får et barn som er døende. Det er et vidt spekter som vi leger og sykepleiere ikke kan ivareta.

Tillitsvalgt i Den norske legeforeningen, Britt Fritzman. Foto: PRIVAT

Fritzman mener også det vil være vanskeligere for travle ansatte å gi god støtte til de som trenger det.

– Når det skjer akutte ting på sykehuset, kan man risikere å ikke ha tid til samtaler, sier hun.

– Ikke et lett valg

Fagdirektør ved Sykehus Østfold, Helge Stene-Johansen, forteller til NRK at han forstår bekymringene til helsepersonellet.

– Det er ingen tvil om at vaktordningen har vært et godt tilskudd til pasientbehandlingen. Men når økonomien er som den er, må vi ta noen upopulære valg.

Fagdirektør ved Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen. Foto: Sykehuset Østfold

Stene-Johansen sier at valget er basert på hva ledelsen mener vil påvirke pasientene og ansatte minst.

– Vi skjønner at vi flytter en oppgave fra en gruppe til en annen, men vi er sikre på at våre medarbeidere er godt kvalifiserte til å møte mennesker i krise, sier han.

– Støtte for ansatte

Ifølge sykepleier Tina Ødegård Holt er prestetjenesten like viktig for de som jobber på sykehuset som for pasientene.

– Det å kunne ha noen å snakke med, som har vært i situasjonen, og som du kan ta opp tråden med noen dager etter at det har roet seg. Det er den støtten vi trenger, forteller Holt.