Sykehusansatte lokket til pub med alkoholrabatt

– Jeg forstår at noen har reagert på dette. Vi beklager på det sterkeste, sier leder René Utgaard i Fagforbundet ved Sykehuset Østfold.

Den siste tiden har flere ansatte fått en brosjyre på jobben. Der lokkes det med rabatter på alkohol. Tilbudet gjelder ved to serveringssteder for medlemmer av Fagforbundet.

Etter det NRK forstår er også tilbudet hengt opp på oppslagstavler.

Det er trolig ulovlig.

Markedsføring forbudt

Den norske alkoholloven er nemlig svært streng på markedsføring av alkohol. Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet sier det er tillatt for skjenkesteder å tilby rabatter. Derimot er det forbudt å markedsføre tilbudene.

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet sier det norske regelverket slår strengt ned på markedsføring av alkohol. Foto: Svein Olsson / NRK

Dermed er det ikke skjenkestedenes rabatt som er problemet, men Fagforbundets markedsføring. .

– Hvis du informerer om slike rabatter via flyere, plakater eller poster på sosiale medier, så rammes det av alkohollovens reklameforbud, sier Giæver.

Han kjenner ikke alle detaljene i hva som har skjedd på Sykehuset Østfold. På generelt grunnlag sier han at slike brudd kan straffes med bøter.

– Vår grunnholdning er at de fleste av oss bør drikke mindre alkohol. Så vi vil uansett hevde at det ikke er heldig å spre reklame for alkohol. I dette tilfellet er det sannsynligvis forbudt, sier Giæver.

– For ivrig i tjenesten

René Utgaard sier Fagforbundet legger seg flate etter distribusjonen av alkoholtilbudene. Foto: Petter Larsson / NRK

Foreløpig er det uklart om saken får konsekvenser for Fagforbundet. Enkelte ansatte har imidlertid reagert på tilbudene. Derfor vil Utgaard jobbe for at slikt ikke skjer igjen.

Han er klar på at det aldri var meningen å reklamere for alkohol.

– Et medlem ble for ivrig i tjenesten. Det har slått uheldig ut ved å omtale rabattert alkohol. Det skal egentlig ikke skje, sier Utgaard.

Han forteller at forbundet er opptatt av en restriktiv og god alkoholpolitikk.

– Vi tar saken på største alvor. Derfor gjør vi hva vi kan for at heftene skal bli fjernet. Etter hva jeg forstår er det delt ut 25 hefter. Om noe av dette også er hengt opp på tavler er vanskelig å svare på, sier han.