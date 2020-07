Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi innfører regler for besøkende som er like de vi har for helsepersonell. Hvis de har vært utenfor Norge, så vil vi ikke ha dem inn på sykehuset, selv om de har vært i grønne områder, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen til NRK.

Den siste uka har de ansatte ved Sykehuset Østfold jobbet hardt for å analysere flere hundre prøver som har blitt sendt inn etter smitteutbruddet i Moss, der 26 personer nå er bekreftet smittet av Covid-19 siden 14. juli.

Positive prøver har også blitt påvist i Fredrikstad, Sarpsborg og Indre Østfold.

Den lokale smitteoppblomstringen, kombinert med ferieavvikling hos sykehuset, gjør at de nå innfører ti dagers karantene for besøkende eller ledsagere for pasienter som trenger assistanse.

– Vi har marginal bemanning fordi en tredjedel av de ansatte er på ferie. Vi får problemer med å få tak i nok folk hvis noen av de ansatte havner i karantene. Det kan lamme hele avdelinger. Dette er beklagelig, men vi er veldig redde for å få et utbrudd nå i sommer, sier Stene-Johansen.

Sykehuset har i dag 10 medarbeidere i Covid-19 relatert fravær.

– Vanskelig å forholde seg til retningslinjene

Regelen ble innført fredag klokken 12 og gjelder også for personer som har vært i «grønne» land og områder, og selv etter korte dagsturer som ved for eksempel grensehandel.

– Selv om det å reise utenlands til grønne områder er en akseptabel risiko ellers i samfunnet, har vi i sykehuset ekstra sårbare mennesker å ta hensyn til. Vi ser at land som har blitt grønne, igjen kan bli røde. Det er litt vanskelig å forholde seg til de ulike retningslinjene som kommer.

Fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold sier at sykehuset er svært sårbare hvis ansatte må ut i karantene. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Flere norske sykehus melder om tilsvarende regler.

Besøkende ved Sykehuset Vestfold må også vente i ti dager etter alle reiser til utlandet, mens ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) gjelder reglene for besøkende som har vært på reise utenfor Norden.

Oslo universitetssykehus krever at alle ansatte som har vært i grønne land skal testes og bruke munnbind frem til de eventuelt har fått negativt svar på prøven.

Tiltak hos kommuner og private

Også flere kommuner og private bedrifter har vedtatt tiltak den siste tiden for å beskytte de mest sårbare.

En av dem er Indre Østfold kommune, som ber innbyggere som har vært i utlandet om å holde seg hjemme i ti dager før de besøker sykehjemmene i kommunen.

I Trondheim har Grande frisør Valentinlyst innført lignende restriksjoner.

«Vi ønsker ikke å ta imot kunder som har oppholdt seg i utlandet de siste 14 dager før behandling», står det på en plakat på inngangsdøren.

– Vi har tapt store penger som vi aldri greier å hente inn. Hvis det blir smitte igjen fordi noen har vært i utlandet, må vi stenge ned, sier frisør og eier av salongen, Inger Lise Grande Menne.

Grande frisør Valentinlyst iverksatte tiltaket tirsdag. NB! De har endret fra 14 til 10 dager. Foto: Morten Andersen

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier at flere av de nye lokale smittetilfellene i Norge stammer fra utenlandsreiser, og advarer mot at det er fullt mulig å bli smittet selv i land med grønn status.

56 personer har blitt smittet i utlandet de siste to ukene. Ni av dem har blitt smittet i «grønne land», sier avdelingsdirektøren, og sier det er all grunn til å fortsatt være årvåken.

– Det er viktig å huske på at de fleste land har et høyere smittepress enn det Norge har, sier hun.