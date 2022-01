Sverige fjerner testkrav ved innreise

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er kjempeglade i dag, ordentlig fornøyd og må si hjertelig velkommen til alle nordmenn som nå bare trenger et koronapass for å komme seg til Sverige, sier senterleder på Nordby Shoppingcenter, Ståle Løvheim.

Regjeringen i Sverige bestemte tirsdag å fjerne kravet om negativ test på grensa. I stedet må reisende inn i landet vise frem gyldig koronapass.

Endringene trer i kraft fredag 21. januar.

Det blir tatt imot med jubel hos grensehandelen.

– Alle former for restriksjoner legger jo en demper på handelen til grensesentrene. Når disse restriksjonene tas bort igjen så håper vi og vet at det motsatte kommer til å skje, sier Løvheim.

Senterleder på Nordby Shoppingcenter i Strömstad, Ståle Løvheim. Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Grensen blir ikke stengt for reisende uten gyldig koronapass. Men for å slippe inn må disse kunne vise til en negativ koronatest tatt innen 72 timer før ankomst, eller bevise at de har kommet seg fra koronasykdom de siste seks månedene.

– Det er fantastisk

Ordfører i Strömstad, Kent Hansson mener det er fornuftig å fjerne testkravet.

– Det er fantastisk og etterlengtet. Jeg har sagt tidligere at Sveriges innreiseregler har vært tøffe.

Ordfører i Strömstad, Kent Hansson er kjempeglad for at testkravet fjernes. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Han sier nordmenn som handler i Sverige er viktig for næringslivet i Strömstad.

– Alle nordmenn er hjertelige velkomne tilbake! Vi tar dere imot med åpne armer. Det handler ikke bare om handling og besøksnæring. Det handler om det sosiale aspektet, og alle de som har ferieboliger her.

Men at svenskene fjerner testkravet for fullvaksinerte, betyr ikke at man slipper helt unna testing etter utenlands besøk.

Norge krever innreise-test

Alle som reiser inn i Norge skal teste seg på grensen. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Finnes det ikke teststasjon på grenseovergangen, skal testen tas innen 24 timer etter innreise.

Alle som reiser inn i landet må også registrere seg før ankomst. Dette gjelder kravet gjelder også for norske borgere.

I tillegg må personer over 18 år, som ikke har gyldig koronasertifikat, som hovedregel også teste seg før ankomst til Norge. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før man kommer til landet.

Her finner du mer informasjon om innreisereglene til Norge.