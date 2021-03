Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi var i ferd med å dra hjem til Sverige da nyheten kom om at svensker fikk komme inn i Norge igjen. Men så fant vi ut at det kun gjelder dagpendlere. Da snudde vi og valgte å bli værende i Norge, sier Thomas Hvornum.

I ni år har han vekslet mellom å jobbe i Norge og i Sverige. I Norge jobber han med å installere og reparere kornmøller, og i arbeidsperiodene her har han stort sett bodd i campingvogn et par uker i strekk.

Som ukependler har han ikke fått krysse grensa inn til Norge siden slutten av januar.

For ikke å havne uten jobb og inntekt, har Hvornum derfor blitt boende i campingvogna i et industriområde på Jessheim i to måneder. Og han vet ikke hvor lenge det vil fortsette slik.

Norge må svare på 10 spørsmål

Det siste året har omkring 70.000 personer fått påvist koronasmitte i Norge. 11 prosent av disse ble smittet utenfor landets grenser.

Importsmitten økte kraftig i fjor høst, og fortsatte å øke etter nyttår.

Den stadig økende importen av smitte har gjort at Norge flere ganger har strammet inn på restriksjonene for folk som passerer grensene. Det har rammet tusenvis av arbeidere hardt.

Norges grenseregler har nå fått organet som skal passe på at Norge følger de internasjonale reglene, ESA, til å følge nøye med på hva regjeringen driver med. Senest 12. februar sendte de 10 nye spørsmål til Justisdepartementet.

Blant annet spør de hvorfor Norge har så strenge regler for innreise mens det ikke er tilsvarende regler for reise fra regioner med mye smitte til regioner med lite smitte innad i Norge.

Norge må svare innen 12. mars.

Thomas Hvornum i campingvogna forteller at både han og kollegaen, som er i tilsvarende situasjon, gjerne skulle besøkt venner og familie snart.

Og innen tre uker må han til et svensk apotek for å hente medisiner.

– Det er forferdelig for alle som sitter fast hjemme uten jobb og lønn. Det har vært mest snakk om dagpendlerne i mediedebatten, men det er også mange ukependlere, sier han.

Limbo-liv i Brussel

En annen som er rammet av de stengte grensene, er belgiske Enzo Piccinato.

Enzo Piccinato (t.v.) og Guillaume Lapeyre skulle etter planen flytte til Norge 15. februar. Nå vet de ikke når de kommer seg hit. Foto: Privat

Han og ektemannen Guillaume Lapeyre sa opp jobbene og leiligheten i Brussel da Lapeyre fikk jobb i Norge. Nå har de for lengst hatt siste arbeidsdag i Belgia, og flyttelasset står allerede på et lager i Bergen.

Men de slipper ikke inn i Norge, og bor midlertidig i en turistleilighet i Brussel.

– Jeg sier hele tiden at det er folk som har det verre. Men jeg må innrømme at det er vanskelig, for det er ingens feil. Jeg sa opp jobben og var klar for å få nytt nettverk, finne ny jobb og lære meg norsk. Det er frustrerende, sier Piccinato.

Krysser fingrene for at han ikke blir syk

Piccinato mener det er et skille mellom turister og folk som reiser for å jobbe. Paret ville tatt tre koronatester for å komme til Norge, samt sittet i karantene i leiligheten som står og venter på dem i Bergen.

Han har derfor vanskelig for å se at de utgjør noen stor smittetrussel i Norge.

– Jeg synes avgjørelsen om å stenge grensen er litt ekstrem, sier han, men understreker at han ikke ønsker å si for mye negativt om landet han er i ferd med å flytte til.

Piccinato krysser fingrene for at han ikke blir syk ettersom han akkurat nå ikke er forsikret. Jobbjakten i Norge har stoppet opp fordi han ikke aner når han kan komme.

– Lever som en pensjonist

Ekteparet klarer noen uker i limbo, men skulle månedene gå uten at de får gjennomført flyttingen, får det økonomiske konsekvenser.

– Siden vi flyttet inn i turistleiligheten, føler jeg at jeg har levd som en pensjonist. Det føles som om jeg aldri skal jobbe igjen. Det er ikke så alvorlig, men det litt sånn det føles. Og det er tungt, sier han.

NRK har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om de vurderer å åpne grensen for flere arbeidsgrupper. I en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund følgende:

«Dette er spørsmål som blir vurdert fortløpende og basert på en rekke forhold, blant annet effekten av tiltak mot importsmitte. De midlertidige innstramningene i innreiserestriksjonene som ble innført i slutten av januar er forlenget til 19. mars.»