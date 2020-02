Svenske plastposer koster opptil sju kroner fra mai

Hensikten med å gjøre plastposer dyre er å minske mengden plast og plastavfall, står det på Riksdagens nettsider. Forslaget om økt avgift på plastposer ble først kjent i fjor, da den svenske regjeringen la det fram.

For noen dager siden vedtok altså den svenske Riksdagen det samme, og plastposeavgiften blir innført 1. mars 2020. Men den vil først være virksom fra 1. mai, slik at det er tid til å innføre den i praksis.

Fra før tar svenske butikker to-tre kroner for en plastpose. Med avgiften på tre kroner og moms vil prisen lett ende mellom seks og sju kroner.

Her hjemme ble et lignende forslag lagt fram av Solberg-regjeringen i 2015, som ikke ble realisert. I stedet har handelsnæringen gjennom Handelens Miljøfond innført en avgift på 50 øre per plastpose der inntektene skal brukes til miljøtiltak.

Årlig bruker nordmenn 750 millioner plastbæreposer, eller 140 poser hver, og Norge er i Europa-toppen når det gjelder plastforbruk.

LES OGSÅ: Nordmenn er plastposeverstinger

Kundene må betale milliarder

Den svenske plastposeavgiften er ventet å ta inn 2,9 milliarder kroner i året, i gjennomsnitt 290 kroner per person, dersom forbruket fortsetter som nå.

Men dersom målet om å redusere bruken av plastposer nås, regner den svenske regjeringen med at beløpet blir mindre.

Finansmarkedsminister Per Bolund sa til Aftonbladet da forslaget ble lagt fram i fjor at målet er å komme ned på et forbruk på 40 plastposer per person i året i 2025, som også er EUs mål.

Løse miljøproblem

Den svenske regjeringen skriver i sin utredning om avgiften, at hovedmålet med den kommende høye plastposeavgiften er å levere et samfunn til den neste generasjonen der de store miljøproblemene er løst.

Plastposer utgjør en betydelig del av den marine forsøplingen, slår den svenske regjeringen fast i sin utredning, som nå har ført til at det innføres en høy avgift på plastposer i Sverige. Foto: Sara Rydland Nærum / NRK

Her slås det fast at plast er et svært anvendelig materiale, men at det som kjent kan forårsake stor skade dersom plastavfall havner i hav og sjøer.

Hvert år havner mellom 5 og 12 millioner tonn plast i havene. Eu-kommisjonen har beregnet at 80–85 prosent av alt marint søppel består av plast, og halvparten av dette igjen er engangsartikler, som plastposer, står det i den svenske utredningen.

Plastposer er noe av det man finner mest av i forsøplingen av naturen og bymiljø, heter det videre.