Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved midnatt tok svensk politi oppstilling på grensa mot Norge for å kontrollere hvem som forsøkte å komme seg inn i Sverige. På Svinesund er en kontrollpost satt opp på svensk side av grensa.

I sundet under de to svinesundsbroene patruljerte en svensk politibåt mandag formiddag.

Bare arbeidspendlere og nordmenn som er bosatt i nabolandet slipper inn. Samtidig bortvises de som bare vil handle eller se til hytta.

– En del er avvist ved grensen. Av dem som ikke har fått komme inn i Sverige er det ingen, så langt jeg har sett, som er norske statsborgere, sier assisterende sjef i det svenske grensepolitiet, Mikael Holmgren.

Svensk politi har tatt oppstilling på svensk side av grensa. Her stoppes og kontrolleres alle som skal inn i Sverige fra Norge. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Kan ta i bruk politihelikopter

De siste månedene har norsk politi stått oppstilt på norsk side av grensa, og det er innført et strengt regime for koronatesting. På svensk side har det imidlertid ikke vært noe regelverk som hindrer innreise til Sverige.

Det er dette som nå er endret.

Lørdag opplyste den svenske innenriksministeren Mikael Damberg at det ville være innreiseforbud minst frem til 14. februar. Forbudet ble innført for å hindre at det muterte koronaviruset fra Nordre Follo-utbruddet sprer seg.

– Vi har nettopp gått i gang, men det er en felles innsats fra flere politienheter. Vi har en utfordring med å ha nok ressurser på alle steder. Vår politibåt er med, og kanskje vil vi også til å ta bruk helikopter, sier Holmgren.

Ordfører: – Ingen forskjell

De omfattende kontrollene inn i Norge har testet tålmodigheten til mange som pendler over grensa de siste månedene. Frykten var at det skulle bli like komplisert å passere inn i Sverige som inn i Norge.

Ole Jørgen Lind fortsetter å reise fra Halden til butikken MaxiMat i Strömstad hver dag, selv om kundegrunnlaget er dårlig uten nordmenn. Foto: Paal Wergeland / NRK

Slik ble det imidlertid ikke for Ole Jørgen Lind mandag morgen.

– I dag tidlig gikk det fint. Jeg ble stoppet på grensa av en svensk politimann og måtte vise pass og dokumentasjon på at jeg var på vei til jobb. Men det var ingen kø, så dermed gikk det fint, sier Lind, som er butikksjef for Maximat på Nordbysenteret.

Strömstad-ordfører Kent Hansson har flere ganger satt ord på hvor tungt hans region sliter når nesten ingen nordmenn kommer. Han tror imidlertid ikke den svenske stengingen vil utgjøre noen vesentlig forskjell.

– Det er ikke den siste beslutningen på svensk side som skaper problemer for Strömstad. Det er det norske karantenekravet som gjør at trafikken stoppet. Den siste her gjør ingen forskjell, sier han.

Ordfører Kent Hansson i Strömstad mener de norske reglene for karantene og innreise har gjort det vanskelig for næringslivet i hans region. Den svenske grensestengingen utgjør liten forskjell. Foto: Alem Zebic / NRK