Supermøkk-maskinene er nå på markedet – ikke alle er overbevist over klimagevinsten

– Det er kjempespennende. Det er et hamskifte å bli en kommersiell spiller med inntekter, sier medgründer i N2 Applied Grete Sønsteby.

Hun har sammen med kompanjong Rune Ingels jobbet med supermøkk-maskinen siden 2010.

Enkelt forklart gjør den husdyrmøkk mer klimavennlig ved å fjerne utslippet av gasser som metan og ammoniakk. I tillegg tilsetter de nitrogen, som øker næringsinnholdet i møkka.

På kontoret på Flesberg står den første prototypen av maskinen. Foto: N2-Applied

Ett av målene N2 Applied hadde var å kutte klimagasser i jordbruket ved å erstatte behovet for kunstgjødsel, ettersom det er et fossilt gjødsel.

I fjor høst inngikk N2 Applied en kontrakt med GEA, en stor tysk produsent og leverandør av melkeroboter. I oktober vil de første maskinene bli levert ut til bønder i Tyskland.

– Vi gleder oss stort. Vi synes det er noe mirakuløst med maskinen som er produsert, sier Sønsteby.

4.600.000 tonn CO₂ i 2021

Det norske jordbruket sto for 9,4 prosent av klimagassutslippene i Norge i 2022, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

For 2021 finnes det mer detaljerte tall. Da ble det sluppet ut 48,9 millioner tonn CO₂ i Norge. 4,6 millioner av disse kom fra jordbruket.

Kunstgjødsel vs. supermøkka Ekspander/minimer faktaboks Kunstgjødsel er industrielt framstilt, ved bruk av råvarer som i all hovedsak ikke er av organisk opprinnelse. Kunstgjødsel består som regel av salter og har et høyt innhold av plantenæring sammenlignet med organiske gjødselstyper. Naturgjødsel har gjerne et allsidig, men vanskelig tilgjengelig innhold av plantenæringsstoffer. Enkelte næringsstoffer, som nitrogen, er helt eller delvis bundet i kompliserte forbindelser. Den viktigste naturgjødselen her i landet er husdyrgjødsel. Supermøkka som behandles i renseskapet, tilføres nitrogenoksid fra lufta, ved hjelp av lysbueteknologien. Prosessen gir luktfri nitrogengjødsel, basert på husdyrmøkk, som resultat. Kilde: Store norske leksikon/NRK

Av disse 4,6 millionene, kom 0,36 millioner, eller 360.000 tonn CO₂, fra metangass fra husdyrgjødsel.

Lystgass fra mineralgjødsel utgjorde 500.000 tonn CO₂ i utslipp i 2021.

Og det er lystgassutslippet Sissel Hansen er bekymret for at N2 Applieds oppfinnelse vil bidra til.

Ser ingen vinning med supermøkk-maskinen

Seniorforskeren ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) sier at når man beriker gjødselen med ekstra nitrogen, er det veldig sannsynlig at nitrogenet som er tilsatt gjødselen blir til lystgass.

Ifølge Hansen har lystgass er mer potent enn metangass, og har en mye større global oppvarmingseffekt enn metangass.

– I så fall har man ikke oppnådd klimaeffekten som er ønskelig ved å redusere utslippet av metan, sier seniorforskeren.

Hun forteller videre at lystgass også ødelegger ozonlaget, noe som er en grunn til at man har vært veldig opptatt av å redusere utslippet.

– For å være helt ærlig, skjønner jeg ikke helt hva de vinner i forhold til om bonden hadde håndtert husdyrene på en miljøvennlig måte, sier hun.

Sissel Hansen frykter N2 Applied sin maskin kan produsere mer klimagassutslipp enn den sparer. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

– God effekt på klimagassutslipp

Sønsterud i N2 Applied sier problemstillingen Hansen viser til er velkjent og må håndteres.

– Vår plasmaprosess sørger for å holde husdyrgjødsel mikrobiologisk stabil, slik at vi unngår de biologiske prosessene som gir de høye lystgassutslippene, sier hun.

Gründeren sier de jobber med å redusere lystgass fra alle potensielle kilder.

– Livsløpsanalysene som er gjennomført med N2 sin teknologi viser å ha svært god effekt på klimagassutslipp, sier Sønsteby.

To brune tanker brukes av N2 Applied for å lagre møkka istedenfor en møkkakjeller. Én av dem har fersk møkk, den andre ferdig behandlet møkk. Foto: Anders Martin Helle / NRK

N2 Applied-gründeren de ønsker å bygger en lønnsom butikk som setter bønder i hele verden i stand til å produsere sin egen gjødsel.

– Og dermed stoppe utslippene fra landbruket, som jager oss som bønder som en mare slik det er i dag, sier Sønsterud.

