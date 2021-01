Sundelin trekker seg

Sundelin sier dette i et eksklusivt intervju med Dagbladet mandag ettermiddag.

Fredag ble det kjent at et flertall i Høyres bystyregruppe vil vrake sin egen gruppeleder, Øystein Sundelin.

Brevet er underskrevet av 18 av 33 medlemmer. Dessuten skal fem-seks personer ha uttrykt muntlig støtte til kravet om Sundelins avgang.

Påstander om løgn

I mistillitsforslaget kommer de med sterke påstander om Sundelins lederstil.

I brevet, som NRK og flere andre aviser har fått tilgang til, står det blant annet:

«(...) nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av.»

Forslagsstillerne kommer med flere eksempler på det de mener er ukultur. Blant annet er det nevnt tre situasjoner der de mener Sundelin rett og slett har fart med løgn.

I et svarbrev til bystyregruppa fredag gjør Sundelin det klart at han ikke aksepterer fremstillingen om løgn. Han kommer der med helt andre forklaringer på hva som har skjedd i de ulike tilfellene.

Dommen skulle ha falt på et gruppemøte mandag kveld.

– Langt nede

– Jeg har vært langt nede, sier Øystein Sundelin til Dagbladet om dagene etter mistillitserklæringen.

- Jeg tar full avstand fra det som er sagt om meg i media. Det er utrolig leit at de som har vært mine interne motstandere i partiet har brukt så skarpe ord om meg som de har. Personangrepene har vært fryktelig sårende, sier Sundelin til avisen.

OVERTAR: Anne Haabeth Rygg blir ny gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Anne Haabeth Rygg overtar som gruppeleder i bystyret, et verv som tilsvarer parlamentarisk leder på Stortinget.

– Jeg syntes ikke dette er en ønskelig situasjon, jeg kunne ønske vi ikke var her, sa Haabeth Rygg da NRK spurte hvordan hun så på å overta fredag.

– Jeg har ikke ivret for dette selv, men jeg ser at det er nødvendig å gjøre noen ting for å få gruppen til å fungere, sa hun.