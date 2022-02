Sulayman og kompisene havnet midt i knivdrama: – Jeg var redd

– Jeg føler at jeg har sett hva mennesker er i stand til å gjøre. Hvem som helst kan gjøre dette. Folk kan ta livet ditt uten grunn, selv om de ikke kjenner deg.

Det har gått et døgn siden Sulayman Barry (17) satt på bakken med kompisen i fanget, og prøvde å stoppe blodet som fosset ut av knivkuttene i magen hans med en genser.

Plutselig ringer moren. Hun sier at det har vært en knivstikking i Ski.

– «Ja, det er vennen min som har blitt knivstukket,» svarer jeg.

Fredag ligger de to kompisene hans fremdeles på Ullevål sykehus. En av dem alvorlig skadd.

Møtte knivmannens blikk

Onsdagen var en helt vanlig kveld. Sulayman sto og tok en røyk mens han venta på kompisene sine. Da hørte han et skrik. Fra huset ved siden av ham kom en kvinne løpende ut.

– Hun løp ut, uten sko og sokker. Hun så ut som hun var helt i sjokk. Så kommer det en mann ut med kniv, forteller han.

Mannen med kniven ser rett på ham.

17-åringen er modig nok til å innrømme noe mange ikke ville gjort: hans instinkt var å flykte.

– Jeg hadde ikke tenkt til å gripe inn, jeg var redd. For å være ærlig, ville jeg bare løpe fra stedet.

Kompisen grep inn

Kompisene hadde hørt skrikene og kommet løpende. Den livredde kvinnen ropte at de måtte ringe politiet.

Den ene av guttene nøler ikke. Han løper rett mot knivmannen.

– Han er en sånn type. Hvis han ser noen som trenger hjelp, noen som truer noen ... han klarer ikke stå og se på, sier Sulayman.

Han møter NRK på åstedet for knivstikkingen torsdag kveld. Peker på stedet hvor vennen ble stukket flere ganger i magen.

Forsøket på å hindre gjerningsmannen i å knivstikke kvinnen, endte i en kamp på liv og død for de tre tenåringene.

Sulayman Barry peker på asfalten hvor kompisen ble knivstukket. Han angrep selv gjerningsmannen og klarte å ta fra ham kniven. Foto: Nadir Alam / NRK

– Forsøkte å nedskalere

Suleyman og vennene hans er regna som fornærmet i saken.

Politiets etterforskning støtter guttenes historie. De tre er tilfeldige ofre.

De ble angrepet da de prøvde å nedskalere «en situasjon» mellom den siktede mannen og søsteren hans, ifølge politiadvokat Camilla Ek Sørensen.

– Som følge av det ble de utsatt for alvorlig vold, sier Sørensen.

Hun forteller at siktelsen nå er utvidet til å gjelde tre personer.

– Den gjelder forsøk på drap på en person, grov kroppsskade på en annen, og forsøk på grov kroppsskade på en tredje, sier Sørensen.

«Du kommer til å drepe meg»

17-årige Sulayman husker alt. Hvor vennen lå da han ble stukket i magen. Hvordan han forsøkte å slåss med mannen mens han ble stukket.

At han ropte: «stopp, hvorfor gjør du dette? Hvorfor? Du kommer til å drepe meg, stopp!»

Han husker at den andre vennen også ble stukket da han gikk inn i kampen. Og hvordan han selv sparket knivmannen i hodet, forsøkte å dytte ham av kameraten.

– Jeg var i sjokk. Jeg visste ikke om dette virkelig skjedde, eller ikke.

Sjåfører kjørte forbi

Til slutt fikk Sulayman tak i kniven, og gjerningspersonen løp inn igjen i huset. Det eneste Sulayman klarte å tenke på var vennene, som var skadd.

Detaljene fra resten av kvelden glir litt over i hverandre.

17-åringen forsøker å stoppe vennen sin fra å blø i hjel. Han ringer ambulansen. Prøver å stoppe biler på veien, for å få hjelp. Tre sjåfører kjører forbi.

Til slutt er det to som stopper. De prøver å roe ned Sulayman, spørre hva som har skjedd. Nødetatene kommer. Den hardest skadde kompisen blir fløyet rett til Ullevål sykehus.

– Vi ofra oss

Et døgn etterpå er Suleyman preget. Han tenker på vennene sine. Men også at de kan ha forhindret et drap den kvelden. På kvinnen som kom seg unna, og søkte tilflukt på Esso i Ski.

– Om vennen min ikke hadde grepet inn hadde hun mest sannsynlig blitt knivstukket, og kanskje drept, sier han, og legger til:

– Vi ofra oss selv, for å redde henne.

Sulayman fikk se hva som bor i både ham og kompisene, da de grep inn for å hindre at en kvinne ble knivstukket. Foto: Nadir Alam / NRK

– Har du lært noe om deg selv?

– Ja. Jeg vet i hvert nå fall at jeg er i stand til å hjelpe andre.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til mannen som er pågrepet.

Siden han ikke er ferdig avhørt, er det uvisst hvordan han stiller seg til siktelsen. Mannen er nå tvangsinnlagt på Ahus.