Alarmen ved Institutt for Energiteknikk i Halden gikk i fjor vår. En varsler gikk til ledelsen og fortalte at det var juksa med dataene i flere store forskningsprosjekter som var bestilt av atomindustrien. Ifølge varselet hadde dette foregått i en årrekke.

Styret iverksatte umiddelbart en ekstern gransking. Over 60 tidligere og nåværende ansatte ble intervjuet.

Det er slått fast at det er feil ved minst fire prosjekter, og ytterligere tre er under gransking. Saken er meldt til Økokrim.

Forskningsjukset ved Haldenreaktoren Ekspandér faktaboks Institutt for Energiteknikk (IFE) er et av de største forskningsmiljøene i Norge med over 600 ansatte og 24 avanserte laboratorier.

IFE leverer forskningsdata til atomindustrien. Ved reaktoren i Halden har det blitt gjort et stort vitenskapelig arbeid blant annet med å teste hvordan ulikt materiale reagerer på stråling ved høy temperatur og høyt trykk.

Enkelte forsøk strekker seg over flere år, og dataen blir levert til kunder i atomindustrien verden over.

Haldenreaktoren var i drift fra 1958 og frem til 2018. Året etter at den ble stengt, varslet en ansatt om at det var manipulert med forskningsdataene. Kvamme Assosiates ble engasjert for å granske saken, og har konkludert med at har vært manipulert med data i fire forskjellige prosjekter fra perioden 1990 til 2005.

Tre andre prosjekter er fortsatt under gransking. Disse strekker seg lener enn til 2005.

Saken er meldt til Økokrim som nå skal avgjøre om saken skal politietterforskes.

De siste årene har norske strålevernmyndigheter fulgt IFE tett etter å ha ment at instituttet manglet «en helhetlig sikkerhetskultur».

– Skremmende

Styret ble varslet om mistanken med en gang.

– Min første reaksjon var en sjokkartet frykt for at dette kunne gå ut over sikkerheten, sier styreleder Olav Fjell.

Han forteller at de tidlig varslet både politiet og Næringsdepartementet. I tillegg tok de kontakt med kundene og med strålevernmyndighetene i de landene som hadde betalt for forskningen som ble gjort ved atomreaktoren i Halden.

– Det første du tenker er om dette har betydning for utstyr som brukes i atomkraftindustrien. Det er noen skremmende perspektiver her, sier Fjell.

Store atomkraftnasjoner

Både granskerne, myndighetene og instituttledelsen har nektet å opplyse hvilke kunder det dreier seg om.

Men NRK har nå fått bekreftet at det gjelder kunder i de store atomkraftnasjonene USA, Japan, Frankrike og Canada.

I to av disse landene er det altså slått fast at bruken av dataene ikke har medført noen sikkerhetsrisiko. For de to andre pågår granskingen fortsatt.

– Det var en stor lettelse å få vite at det ikke var noen sikkerhetsrisiko knyttet til to av de fire prosjektene, sier Fjell.

Haldenreaktoren var i drift i nærmere 60 år før den ble besluttet nedlagt i 2018. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Det kanadiske firmaet Atomic Energy of Canada Limited er et av selskapene som har iverksatt egen gransking, og som har fastslått at de ikke har brukt dataene til noe som har vært en fare for atomsikkerheten.

Ledelsen mener det er viktig at det blir ryddet opp.

– Det er helt grunnleggende at vi kan stole på de vitenskapelige data som blir levert til oss. Vi ser svært alvorlig på enhver form for vitenskapelig uredelighet, og vi er glade for at IFE selv har tatt tak i dette da de ble varslet om mistanken, sier pressetalskvinne Mary Ann Dewey Plante i AECL til NRK

Nybø: – Glad politiet er involvert

Regjeringen har blitt fortløpende orientert om granskingen. Næringsminister Iselin Nybø (V) sier hun er glad saken er tatt på alvor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Selv om IFE er en stiftelse, ble Næringsdepartementet tidlig orientert. IFE får betydelig støtte over statsbudsjettet i tillegg til de pengene som kommer fra oppdragsforskningen som gjøres for atomindustrien.

– Det er en alvorlig sak. Forskningsjuks i seg selv er alvorlig, og særlig når det kan ha hatt konsekvenser for sikkerheten i andre land. Dette er åpenbart ikke positivt. Det viktige nå er at det blir tatt på alvor og blir ryddet opp, sier næringsminister Iselin Nybø til NRK.

Hun mener IFE har tatt saken på alvor, og sier hun er opptatt av å avdekke hvilke konsekvenser dette har hatt.

– Jeg har inntrykk av at IFE gjør en grundig jobb med å rydde opp, og jeg er også glad for at politiet er involvert så vi kommer til bunns i dette skikkelig, sier Nybø.

Kan være foreldet

Økokrim vurderer nå om saken skal politietterforskes. Rent strafferettslig er den trolig foreldet ettersom de mest konkrete sakene ligger minst 15 år tilbake i tid. Men for styrelederen er det likevel viktig å komme til bunns i denne saken.

– Vi var veldig opptatt av å finne ut hva som hadde skjedd, og engasjerte et eksternt selskap for å granske saken, forteller Fjell.

Styrelederen har en rekke styreverv, og har tidligere vært toppsjef i Statoil, Postbanken og Hurtigruten.

– Det som har hendt er ikke bra for IFEs renommé. Derfor er det viktig at vi håndterer dette etter boka, og at vi kan gjenopprette tilliten til forskningsmiljøet i Halden, sier Fjell.

NRK har vært i kontakt med en person som av granskerne pekes ut som sentral i manipuleringen. Vedkommende vil ikke kommentere NRKs opplysninger.