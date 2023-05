– Jeg var den første uti. Så jeg bestemte meg for å stupe med hendene på siden. Da smalt det, sier Geir Kåre Nyland.

Etter det ble alt hvitt.

Da Nyland kom til bevissthet igjen var han lam fra brystet og ned.

Den tidligere MMA-utøveren stupte fra bryggeanlegget utenfor Munchmuseet.

Han brakk ryggen da han traff et rør under vannet.

Nå krever Nyland erstatning fra Oslo kommune.

Etter ulykken har Geir Kåre Nyland sittet i rullestol. Foto: Nadir Alam / NRK

Han mener det ikke var godt nok skiltet i området.

Tirsdag starter erstatningssaken i tingretten.

Retten skal bestemme om kommunen har ansvaret for stupeulykken i Bjørvika i 2021.

Kan bli krav i millionklassen

– Min klients syn er at ulykken kunne ha vært unngått, sier Nylands advokat, Christian Lundin.

Om kommunen må ta ansvar for ulykken, kan kravet bli på flere millioner kroner.

– Han er helt avhengig av hjelp. Han er helt ufør i henhold til arbeid. Det er ikke regnet på det, men det er krav i millionklassen, som han har tapt som følge av ulykken, sier Lundin.

FLERE SKILT: Flere slike skilt er satt opp rundt på bryggen på Sørenga etter ulykken Foto: Anders Fehn / NRK

Bestilte risikorapport

Etter denne og flere andre badeulykker i Bjørvika, bestilte Oslo kommune en risikorapport fra Norges Livredningsselskap.

De konkluderte med at det var «betydelig fare for stor skade» ved bading flere steder i

Munch brygge har blitt en populær badeplass Foto: Istvan Virag, Kulturetaten, Oslo kommune

området. I rapporten ble det foreslått flere tiltak for å unngå alvorlige ulykker fremover.

Kommunen har i ettertid satt opp flere skilt i området.

Kommunen nekter ansvar

– Dette er en tragisk ulykke for Nyland, men vi mener at kommunen ikke er erstatningsansvarlig, sier kommunens advokat, Henrik Søvik, til NTB.

Kommunen avviser enhver form for ansvar i saken.

Om retten likevel holder Oslo kommune ansvarlig, mener de at det likevel ikke er grunnlag for erstatningsansvar.

– Nylands stup med hodet først og armene langs siden, uten at han først sjekket grunnforhold eller skilt, innebærer at vilkårene for aksept av risiko er oppfylt, og at dette bør være en selvstendig frifinnelsesgrunn i saken, skriver Søvik i kommunens sluttinnlegget.