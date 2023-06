Oslo kommune er også dømt til å betale saksomkostningene Nyland har hatt på 781.250 kroner etter stupeulykke på Munch brygge.

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet, heter det i dommen.

Retten skriver videre:

Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det området var regulert til, nemlig torg, promenade og kai.

Oslo tingrett er også enig i at området innbyr til bading, herunder hopping og stuping.

Retten har ikke tatt stilling til erstatningsbeløp.

Kommunen har nektet for at de har ansvar for det som skjedde.

Gjennomførte militærstup

I mai 2021 var Geir Kåre Nyland sammen med venner på bryggen ved Munchmuseet i Oslo.

FØR ULYKKEN: Dette bildet av Geir Kåre Nyland ble tatt fem dager før ulykken som har endret livet hans. Foto: Erik Waage FØR ULYKKEN: Dette bildet av Geir Kåre Nyland ble tatt fem dager før ulykken som har endret livet hans. Foto: Erik Waage

Den tidligere vinneren av realityserien «Norges tøffeste» på NRK i 2013 og daværende aktiv MMA-utøver ville bade.

32-åringen var førstemann uti vannet.

Han gjennomførte et såkalt militærstup.

– Jeg bestemte meg for å stupe med hendene på siden, og da smalt det.

Under vann traff han et betongelement med hodet først.

Geir Kåre fikk en komplett ryggmargsskade.

Han ble lam fra brystet og ned og vil aldri kunne gå igjen.

Emil Meeks kamerat ble lam etter et stup Du trenger javascript for å se video.

– Dårlig skilting

Den tidligere MMA-utøveren har hele tiden ment at det var for dårlig skiltet i området.

Da ulykken skjedde, var det montert skilt med stupeforbud langs bryggekanten.

Slike skilt var satt opp på bryggekanten med flere meters mellomrom. Foto: Anders Fehn / NRK Slike skilt var satt opp på bryggekanten med flere meters mellomrom. Foto: Anders Fehn / NRK

Geir Kåre så ikke skiltene fordi det satt og stod personer der.

Etter stupeulykken hadde kommunen en gjennomgang av området.

Da ble det satte opp flere skilt for å unngå flere ulykker.

Stupeulykken ved Munchbryggen var heller ikke den første i området.

I 2018 døde en mann i 20-årene etter en stupeulykke på Sørenga.

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien sier til NRK at denne bryggen aldri var tiltenkt som et badested.

– Men vi så at bruken endret seg og at folk brukte det som et badeområde.

Han sier videre at på bakgrunn av ulykken til Nyland ble det iverksatt ytterliggere tiltak.

Kommunen er skuffet

Bymiljøetaten i Oslo kommune er skuffet over dommen.

– Vår standpunkt har vært at vi ikke kunne holdes ansvarlig for den tragiske ulykken, men nå har vi ikke fått studert dommen fullt ut enda så det er litt vanskelig å kommentere på hva retten har lagt vekt på, sier Kongsteien.

Han understreker at de mener at merkingen på stedet var tydelig nok.

– Vi har ment det, ja, sier Kongsteien.

Kongstein sier det er for tidlig å si hva kommunen kommer til å gjøre videre, men at de vurderer å anke dommen.

– Ja, vi kommer absolutt til å vurdere å anke.

Kommunen har nektet ansvar

Før erstatningssaken startet i tingretten, avviste Oslo kommune enhver form for ansvar i saken.

– Dette er en tragisk ulykke for Nyland, men vi mener at kommunen ikke er erstatningsansvarlig, sa advokat Henrik Søvik, kommunens prosessfullmektig, til NTB.

Skulle konklusjonen bli at kommunen er erstatningsansvarlig, må hele erstatningsbeløpet avkortes, mente Søvik.

– Nylands stup med hodet først og armene langs siden, uten at han først sjekket grunnforhold eller skilt, innebærer at vilkårene for aksept av risiko er oppfylt, og at dette bør være en selvstendig frifinnelsesgrunn i saken, het det i sluttinnlegget fra Søvik.