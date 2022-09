Psykolog ønsker seg mobilfrie soner på studiesteder

– Vi får tall som viser oss en trend, uten å ha en forklaring på hvorfor, sier psykologspesialist Anne Karin Mullally.

Norske studenter har det verre psykisk enn noen gang. Det kommer frem i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot).

Nesten 60.000 studenter har deltatt i årets undersøkelse.

I 2010 svarte hver sjette student at de hadde psykiske plager. I 2022 svarer over hver tredje det samme.

Psykologspesialist og leder for SiO Psykisk helse, Anne Karin Mullally, slår et slag for mobilfrie soner på flere studiesteder. Foto: Thorstein Diesen / SiO

– Det har åpnet seg en verden av sosiale medier. Det er med på å forsterke følelsen av å måtte prestere fordi de ser hvor bra og hvor godt folk har det på sosiale medier, sier Mullally.

Hun mener mobilfrie soner på norske høgskoler- og universiteter kan være et grep som vil bedre studentenes psykiske helse.

– Jeg tenker at det kan være lurt å ha mobilfrie soner på flere campuser i Norge, særlig steder der mange studenter samler seg for å lese. Det kan være et godt tiltak. Legge bort mobilen, og skru den av for å fokusere.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) Ekspandér faktaboks 169.572 studenter fikk tilbud om å svare på årets undersøkelse. 59.544 (35 prosent) studenter deltok.

Folkehelseinstituttet gjennomfører undersøkelsen på vegne av studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

Undersøkelsen gjennomføres normalt hvert fjerde år. Første undersøkelse ble gjort i 2010.

I 2021 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse for å kartlegge hvordan studentene hadde det gjennom koronapandemiens første år. Kilde: Studenthelse.no

Nytt funn endrer synet på mobilbruk

Shot-undersøkelsen viser flere funn som norske fagfolk er bekymret over.

Litt mer enn halvparten av studentene opplever seg selv som avhengige av sosiale medier.

Flere mannlige (39 prosent) enn kvinnelige studenter (20 prosent) bruker telefonen i mer enn ti timer i løpet av en dag.

5 prosent av studentene bruker mobilen 14 timer eller mer i løpet av en dag.

– Vi ser at det handler mer om hva man bruker tiden på, fremfor hvor mange timer man bruker på sosiale medier. Det er en endring fra tidligere forskningsfokus, sier seniorforsker i FHI, Jens Christoffer Skogen.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Jens Christoffer Skogen er uenig i forslaget. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Han er lunken til forslaget om mobilfrie soner, fordi det kan føles som et overtramp i hverdagen. Samtidig har det ikke støtte i forskningen.

– Det er der de unge har en stor del av sitt liv. Et forbud vil kunne oppleves som å nekte de å være med venner. Et sånt forslag må eventuelt gjøres i tett samarbeid med studentene selv, sier han.

– Motsigende

Studenten Lohany Veloso er heller ikke enig i forslaget.

Studenten Lohany Veloso mener mobilfrie soner bør være gjennomtenkte. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Et forbud hadde sikkert vært til hjelp for noen, men ikke for alle. Man bør tenke seg om hvor man skal ha et sånt forbud og heller ha det som en anbefaling, sier Veloso.

Hun tror et forbud er en dårlig idé fordi mange er avhengig av ulike nettsider, apper og tjenester knyttet til studiestedet.

– Det er litt selvmotsigende fordi det første man hører når man starter på skolen er «last ned den og den appen». Hvis vi må gjøre et sånt grep, bør studentene blir involvert, sier hun.