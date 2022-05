– Det er nok et «slag i trynet», sier Oslo-student Annja Edyta Johansen.

Tusenvis av norske studenter må fra og med august belage seg på økte leiepriser på studentboligen.

– Vi er Norges fremtid, men behandles ikke som det nå. Økte leiepriser går utover hverdagen vår, sier Johansen som studerer polsk og russisk.

Strøm, mat og flyreiser er blitt dyrere det siste året. Prisveksten i Norge har ikke vært høyere siden 1980-tallet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Annja Edyta Johansen har fått med seg hele studentblokka på nesten 300 boenheter. Nå har hun fått nok. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Samskipnaden bør dekke inn ekstra kostnader på en annen måte enn å ta det fra oss. Det er fortvilende og skaper en angstkultur. Hvor skal vi hente pengene fra, spør hun.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har om lag 9000 studentboliger, og har varslet en prisøkning på 3,9 prosent fra og med august.

– Vår husleie er satt basert på våre kostnader, og vi er dermed nødt til å forholde oss til kostnadsutviklingen, sier Stine Johannessen, styreleder i SiO.

Hun mener det er lite de kan gjøre.

– Jeg har stor forståelse for at studentenes opplevelse. Studiefinansiering og utviklingen i studenters kjøpekraft er et myndighetsansvar.

SiØ: Forståelse for økningen

Studenter i Norge blir rammet ulikt fordi norske samskipnader selv avgjør hvor mye de skal ta inn i ekstra kroner og øre hvert år.

I Østfold opplever studentene at noe er riv ruskende galt. Her øker leieprisen med 4,5 prosent.

– Det er allerede mange studenter som lever siste uka av hver måned uten en eneste krone på kontoen til å kjøpe mat eller noe annet, og disse endringene gjør saken betydelig vanskeligere, sier studenten Herman, som kun ønsker fornavnet sitt brukt.

Studenter her på studentboligen på Remmen i Halden reagerer kraftig på prisøkning til høsten. De mener de står i en vanskelig tid. Foto: Christian Nygaard-Monsen

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) sier økningen i leiepris henger sammen med den høye prisen på energi.

– Jeg har forståelse for at økningen oppleves voldsom, og den er det – sett i et historisk perspektiv, sier styreleder i SiØ, Maria Lehmann.

Hun erkjenner at det blir dyrere å være student.

– Studiestøtten er for lav til å møte dette, men det er det ikke SiØ som kan

gjøre noe med, her må det jobbes politisk på nasjonalt nivå.

Mener det er en negativ nyhet

Leder i Norsk studentorganisasjon, Tuva Lund, mener studenter blir bortprioritert av politikerne. Hun forventer at støtten øktes i takt med prisene i samfunnet.

– Dette er ikke penger som studenter har. Vi går allerede tusenvis av kroner i underskudd hver eneste måned. Vi sliter med å få endene til å møtes og få mat på bordet.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Tuva Lund. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

Regjeringen gir tilskudd til studentboliger i de største norske byene, og mener det er nok til å holde husleien nede på et lavt nivå.

– Vi er klar over det har vært store svingninger i strømpriser, og derfor har studentene i år fått tilbud om et eget strømstipend på 3.000 kroner, sier Signe Bjotveit, politisk rådgiver for kunnskapsminister Ola Borten Moe (Sp) til NRK.

– Det har tøft å være student den siste tiden, særlig psykisk. Mange har det kjipt fra før, og får nok en negativ nyhet, sier Annja Edyta Johansen i Oslo.

I Østfold frykter studenter det verste: At leieprisen øker, samtidig som strømprisen øker i vinter.

– Om vi er så heldige at strømprisene går ned, så kanskje vi sitter igjen med noen kroner i slutten av året til litt godteri, sier Herman.