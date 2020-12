Student har funnet opp maskin som renser engangshansker

– Det er en hanskemaskin som gjør at man kan gjenbruke engangshansker. Det sparer miljøet, sier Hatfield.

Han står på verkstedet ved universitetet og viser hvordan den fungerer. UV-lys i maskinen tar knekken på virus og bakterier, slik at engangshanskene kan brukes igjen.

Det har tatt fire år å utvikle maskinen. Hatfield har fått henvendelser fra flere land ute i den store verden, som har fattet interesse for maskinen.

– Vi har snakket med folk i USA og ute i Europa, så vi har fått ganske mye interesse for det. Vi må bare få opp produksjonen og få den ut på markedet.

Slik fungerer hanske-renseren:

– Bruker den hele tiden

Allerede har en bensinstasjon i Ås tatt den godkjente prototypen i bruk. Her er det strenge regler for hygiene når de lager mat, og maskinen har blitt en del av hverdagen.

– Miljøaspektet er det viktigste for min del. Jeg liker ikke å kaste 30-50 par med engangshansker hver dag, sier kjøpmann Thomas Fossum Lange.

Kjøpmann Thomas Fossum Lange bruker maskinen hver dag. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

I tillegg sparer man penger, dersom alle bruker den.

– På et storkjøkken hvor de står og lager mat over lenger tid, må dette også være helt ypperlig.

– En løsning å bruke ting flere ganger

Guro Hauge i Miljøstiftelsen Zero sier at det er veldig viktig med ny teknologi som kan gjøre noe med plastproblematikken.

– Jeg tenker at det er kjempebra at vi får nye løsninger som gjør at vi bruker mindre plast og kan bruke plastprodukter om igjen. Vi trenger jo at plast ikke havner på avveie og ut i naturen.

Guro Hauge mener det er veldig bra med ny teknologi. Foto: Miljøstiftelsen Zero

Ifølge Hauge er det to store problemer med plastbruk.

– Plast er både et forsøplingsproblem ved at det havner ute i naturen og der det ikke skal. Og det er et klimaproblem fordi vi bruker ny fossil olje til å lage plast. Begge de to problemene må vi jo klare å løse og da er en av løsningene nettopp det å bruke ting flere ganger.