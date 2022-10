– Vedkommende er foreløpig siktet for forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig å ha satt frem en diskriminerende eller hatefull ytring, herunder også ved bruk av symboler, skriver etterforskningsleder Geir Aa. Willadsen i en e-post til NRK.

Han legger til at saken er i en tidlig fase, derfor ønsker ikke politiet å kommentere den nærmere.

Høgskolen i Østfold varslet selv politiet etter at de fikk bekymringsmeldinger om en av sine studenter, en mann fra Iran.

Høgskolen ble varslet av både studenter, ansatte og eksterne i helgen.

Studenten er nå under etterforskning etter uttalelser på sosiale medier.

Ifølge Khrono, som først skrev om saken, har ikke Høgskolen i Østfold avgjort om saken får noen konsekvenser for studenten.

– Som en statlig utdanningsinstitusjon er det vanskelig for oss å gå inn og gjøre vurderinger av hvorvidt dette er hatefulle ytringer eller om det er innenfor det vi må mene er akseptabelt innenfor ytringsfriheten, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen til NRK.

– Vi opplevde at denne saken ble for komplisert og rådførte oss med politiet.

Hva er hatefulle ytringer? Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller håne (forhåne) noen, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt (ringeakt) overfor noen på grunn av deres: hudfarge, nasjonal eller etniske opprinnelse

religion eller livssyn

seksuelle orientering

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

nedsatte funksjonsevne Hvor går grensen? Om en ytring er straffbar eller ikke, må ses i sammenhengen ytringen er fremsatt i. Det er mange ytringer som kan oppleves både ubehagelige og provoserende, men som ikke er straffbare. Det er derfor viktig å tipse eller kontakte politiet, slik at vi kan vurdere dette og du kan få hjelp. Kontakt gjerne politiets nettpatrulje for råd og veiledning. Hva kan hatefulle ytringer føre til? Hatefulle ytringer kan få alvorlige konsekvenser for den det gjelder, og i tillegg skape generell frykt og usikkerhet både blant enkeltmennesker og utsatte grupper.

Dette kan utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet ved at flere vegrer seg fra å delta i den offentlige debatt, eller i demokratiske prosesser. Hva gjør politiet? Politiet har ansvar for å gripe inn overfor de straffbare ytringene, samtidig som politiet skal beskytte de lovlige ytringene. Politiet skal gripe inn når ytringene går over grensen for hva som er lovlig.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er de samme reglene for lovlige og ulovlige ytringer som gjelder på internett, som ellers i samfunnet.

Nazihilsen og bilde av Hitler

NRK har fått tilgang til flere bilder og videoer studenten skal ha lagt ut i sosiale medier.

På et stillbilde poserer han med hevet arm foran et naziflagg og et portrett av Adolf Hitler.

I en video snakker studenten nedsettende om kvinner og banner grovt. I en annen video beklager han sine egne uttalelser.

Uttalelsene skal ha kommet i forbindelse med demonstrasjonene i Iran.

En bølge av demonstrasjoner og protester har skylt over landet etter at Mahsa Amini (22) døde etter at hun ble pågrepet av moralpolitiet i september. 22-åringen ble beskyldt for å ha brutt de strenge påkledningsreglene for kvinner.

Studentens forsvarer, Torgeir Røinås Pedersen, sier til Khrono at hans klient mener han ikke har gjort noe straffbart og ikke kjenner seg igjen i siktelsen.

Rektor Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold sier skolen har gjort enkelt tiltak i forbindelse med saken.

– Vi har tett dialog med vårt såkalte kriseteam daglig, hvor flere av de sentrale lederne og juristene sitter. Det er den daglig oppfølgingene vi har – dialog med fagmiljøene og de ansatte.

– Nå vurderer vi slik at det ikke er en spesifikk trussel mot verken navngitte ansatte eller studenter.