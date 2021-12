Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg mener det burde være tilstrekkelig at man kan vise frem et vaksinepass. Men at man dessuten skal kunne vise til en negativ koronatest det tenker jeg er å overdrive.

Det sier Kent Hansson. Han er ordfører i grensekommunen Strömstad.

Nå må alle utenlandske statsborgere over 12 år teste negativt for covid-19 før innreise til Sverige.

Testkravet har de siste dagene ført til lange køer og bortvisning av flere hundre personer på grensa.

– Utrolig vanskelig

Hansson får støtte fra norsk side av Svinesund.

Ordfører i Halden, Anne-Kari Holm, beskriver testkravet som et tilbakeslag.

Halden-ordfører Anne-Kari-Holm støtter Kent Hanssons forslag om gyldig koronapass som krav for å passere grensen. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Det er ett skritt frem og tre skritt tilbake. Kravet til negativ test gjør det utrolig vanskelig for folk som bor ved grensa, sier Holm.

Grensependlere og studenter trenger kun å teste seg én gang i uken. Men ikke alle slipper like billig unna.

De som drar på hyttetur, familiebesøk eller harryhandel må ta den obligatoriske koronatesten hver gang grensa skal passeres.

– Vi opplever at det nå blir vanskeliggjort, sukker Halden-ordføreren.

Fersk test bekymrer

Testen som kreves for å reise inn i Sverige kan ikke være eldre enn 48 timer. Det bekymrer Pandemirådet i Østfold.

De mener 48-timerskravet er krevende å forholde seg til, fordi det er få godkjente hurtigtester å oppdrive i grensekommunene.

Pandemirådet møtes ukentlig med representanter fra kommunene og Sykehuset Østfold. Rådet frykter dessuten at svenskenes testkrav vil føre til økt kø på grensa.

Livnærer seg på nordmenn

Store deler av næringslivet i Strömstad livnærer seg på grensehandlende nordmenn. Flere bedrifter ligger nå med brukket rygg.

– Det er bemerkelsesverdig at man to år inn i pandemien går inn med de hardeste reglene og restriksjonene, sier Kent Hansson.

Han ber myndighetene om å lette på tiltakene, sett i lys av den høye vaksinasjonsgraden i befolkningen. Samtidig er det få som blir alvorlig syke, argumenterer Hansson.

Svenske myndigheter: Ikke mulig med unntak

Den svenske regjeringen har ingen planer om å lette på innreisereglene. Det skriver fungerende pressesekretær i det svenske justisdepartementet, Per Strängberg, i en e-post til NRK.

Ved å teste alle utenlandske statsborgere som reiser inn i landet, ønsker de å forsinke smittespredningen.

– Fordi det er en viss usikkerhet rundt utbredelsen av varianten, anser ikke Folkhälsomyndigheten det som mulig med en mer individuelt tilpassede, risikobaserte tiltak for enkeltland, skriver Strängberg.

De nåværende innreiserestriksjonene skal i første omgang gjelde til og med 31. januar.