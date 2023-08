Strømsåstunnelen stengt i begge retninger på grunn av flom

Strømsåstunnelen mellom Mjøndalen og Drammen sentrum er nå stengt i begge retninger på grunn av flom.

Hittil har tunnelen bare vært stengt i vestgående retning, men nå er den også stengt østover mot Drammen, opplyser Vegtrafikksentralen sør til NTB.

Til NRK sier Vegtrafikksentralen at tunnelen nå er stengt som følge av vannmengden i Mjøndalen, og at veien stenges i begge retninger som et sikkerhetstiltak fordi man blant annet frykter vannplaning i høy hastighet.

Det er uvisst når tunnelen på E134 kan åpne igjen.

