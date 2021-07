Helsedirektoratet har hatt krisemøter om situasjonen på ankomst utland med Avinor, DSB, politiet, Ullensaker kommune og Dr. Dropin som utfører koronatesting i Oslo lufthavn.

I helgen ventes det stor trafikk av utenlandspassasjerer på Oslo lufthavn. Flere skal slippe å måtte koronateste seg på Gardermoen.

Folk fra grønne land kan reise hjem og teste seg og teststasjonen for dem som skal i karantenehotell blir flyttet dit.

– Sjokkert

Geir Walaas ble sjokkert da han og sønnen Carsten (16) landet på Gardermoen sist lørdag etter en ferie i Venezia.

– Ut ifra smittehensyn var det det helt klart farligste øyeblikket vi hadde på ferien vår.

Han viser til at de i bagasjehallen på Oslo lufthavn sto i kø for koronatesting sammen med folk som kom fra andre land med helt andre smittetrykk enn landene der de hadde vært.

– Innreisesirkus

Carsten og Geir Walaas på ferie i Venezia. Foto: Privat Foto: Privat

På vei hjem fra Venezia hadde Geir Walaas og sønnen mellomlandet i Frankfurt. Både Italia og Tyskland er farget grønne i smittekartet over Europa.

Geir Walaas er fullvaksinert, men det er ikke sønnen. De stod i kø i halvannen time.

– Jeg har brukt ordet «innreisesirkus». Det var litt i frustrasjonen over det vi opplevde.

Han mener at det ikke står på viljen hos folk, men på tilretteleggingen på flyplassen.

– Det var ikke slik at en ikke hadde lyst til å overholde avstandsreglene, men det var rett og slett ikke plass til det, sier han.

Han forteller at noen brukte munnbind. Andre ikke.

Tar grep

Svein Lie er fagdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Situasjonen har lenge vært under god kontroll. Men de siste ukene, spesielt siste ukes kraftige økning i reisemønstre, har belastet tjenesten og kapasiteten, sier fagdirektør Svein Lie, i Helsedirektoratet.

Derfor er det innført noen strakstiltak som gjelder i helgen.

Folk som kommer og har oppholdt seg i grønne land slipper å teste seg på Oslo lufthavn. De får informasjon om dette på flyplassen og kan teste seg i hjemkommunen.

De som skal i karantenehotell, skal bli testet på hotellet.

Politiet skal se på bemanningen slik at de som kommer med grønt koronasertifikat slipper å stå i kø.

I tillegg skal Sivilforsvaret gi hjelp til de som trenger det mens de venter i kø.

– Det er flott at vi har fått på plass hastetiltak for helgen, sier ansvarlig for terminaldrift på Oslo lufthavn, Ragnhild Hjerpsted.

Hun mener dette vil hjelpe dem å bruke ressursene på best mulig måte.

– Men det vil nok likevel bli ventesituasjoner gjennom helgen, legger hun til.

Kø og trengsel

5. juli åpnet Norge grensene for store deler av Europa. Det betyr at alle reisende fra grønne land kan reise fritt inn i Norge uten karantene.

Fra dag én hopet deg seg opp lange køer i avgangshallen på Oslo lufthavn av reiselystne nordmenn. Køene var så lange at mange ikke rakk flyavgangene sine.

I forkant av dette hadde Avinor advart mot lang ventetid også for folk som kommer fra utlandet. Årsaken er strenge innreiseregler og smittevernkrav. Alle må gjennom grensekontrollen.

De som ikke er fullvaksinert eller har vært koronasyke i løpet av de siste seks månedene, må ta en koronatest på flyplassen.

Dette har til tider ført til timelange køer foran de 11 teststasjonene i bagasjehallen på Oslo lufthavn. Ifølge OSL har folk i verste fall måttet stå i kø i over to timer.

Vurderer taxfreebutikken

Tiltakene som nå innføres, gjelder frem til mandag. Da skal man se nærmere på langsiktige løsninger.

Dagens 11 teststasjoner ligger i bagasjehallen for dem som kommer fra utlandet. Ifølge Ullensaker kommune, som har ansvaret for testingen, er det ikke plass til flere teststasjoner her.

I dette området på flyplassen ligger også taxfreebutikken for dem som kommer fra utlandet.

– Vi tenker at alle muligheter for å utvide arealet og utvide flere testlinjer må vurderes, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Vil dere be om at taxfreebutikken avgir plass til testing?

– Det kan være det, men vi må få se på øvrige alternativer også. Så derfor kommer vi tilbake til det.

Avinor sier de ser på mulige tilpasninger og tiltak for å øke kapasiteten både på kort og lang sikt.

– Som vi har sagt hele veien, vil det være utfordringer i innreisekjeden gjennom sommeren, og dette gjelder også for kommende helg, sier kommunikasjonsrådgiver Caroline Maria Nilsen i Avinor.

– Det arbeides godt i samarbeid mellom politi, helse og Avinor for å finne de beste løsningene innenfor de rammene vi har, sier Nilsen.