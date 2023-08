– Det er helt absurd! Går ikke an å forholde seg til dette. Men det sier noe om kreftene, det har røsket opp alt!

Det er et trist skue som møter Vebjørn Hagen, regionsjef i First Camp på Gol.

Uværet «Hans» har lagt det som en gang var en idyllisk campingplass i ruiner. Elva ble påfallende kolossal i veksten, gikk over breddene og ødela alt på sin vei.

Campingvogner ble smadret. Hus flyttet. Det nye sanitæranlegget med svømmebasseng og sklier er jevnet med jorden.

Vannmassene har hamret løs og vasket vekk. Tilbake ligger store steiner og haugevis med jernskrap.

Naturkatastrofen er et faktum.

Vebjørn Hagen klarer knapt å fatte hvor store ødeleggelsene er. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Synet av ødeleggelsene gjør Hagen våt i øynene.

– Det er ufattelig egentlig, at det der kan skje. Når man opplever slike flommer som ingen trodde kunne skje, ja man blir helt overveldet. Når en stor bygning bare blir flyttet på ...

Aldri sett så store ødeleggelser etter flom før

Selv garvede takstfolk har ikke sett maken til ødeleggelser.

– Vi kjøpte en jævlig stor pumpe. Men det hjalp ikke. Vi trodde det skulle bli en vanlig flom. Jan Idar Etterlid

Kenneth Thorsen, byggeteknisk konsulent hos Gjensidige, har reist fra Ål til Gol for å se på skader som skal takseres.

Kenneth Thorsen takserer skadene etter flommen. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Vi treffer ham sammen med Vebjørn Hagen. Thorsen skal gjøre opp status på First Camp.

– Skadeomfanget er enormt. Det er det ingen tvil om. Jeg har sett mye tidligere, men aldri av den dimensjonen her, konstaterer han.

Han sier at skadene han har sett i områdene varierer stort. Fra vann i kjellere til at «tun og vei er vekk».

– Og til totale skader. Der det ikke er mer. Klart det går inn på en, sier Thorsen.

Kaos etter ekstremværet på Gol campingsenter. Det var en gang et badeanlegg. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK «Hans» har vist muskler og utøvd enorme krefter.

Mens takstmannen dokumenterer og knipser bilder, går Hagen og uffer seg.

– Litt lenger opp brøt elva over og fikk en ny led nedover her. Den forsvant rett gjennom badeanlegget vi har her. Alt ble fylt med masse, alle bygninger ble berørt – og alt er totalskadd, sier en nedslått campingsjef.

– Det var ingen som visste akkurat hvordan det her skulle bli, sukker vaktmester på First Camp Gol, Jan Idar Etterlid.

Jan Idar Etterlid er vaktmester på campingplassen. Han har mer enn nok å henge fingrene i. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Han vaser rundt i ødeleggelsene. Plukker med seg rusk og rask.

– Vi trodde vi skulle holde det unna med pumper og greier, vi kjøpte en jævlig stor pumpe. Men det hjalp ikke. Vi trodde det skulle bli en vanlig flom, sier han og nærmest trøster seg selv.

– Det er bare å hive seg rundt. Spytte i neven og gå på.

Sender hundrevis av taksmenn til flomrammede områder

Til nå har forsikringsselskapene fått inn rundt 7000 skader på bygninger og innbo.

Verdien er på svimlende 1,6 milliarder kroner. Tallet kan bli høyere.

Nå jobber hele forsikringsbransjen med å registrere skadene.

Daniel Helgesen er administrerende direktør i Norsk Takst. Han bekrefter at takstingeniører skal sendes i hopetall til Østlandet de kommende ukene for å taksere skader og omfang etter «Hans».

– Vi har etter dialog med skadeutvalget til Finans Norge og Norsk Naturskadepool bidratt med å skaffe beredskap fra vår medlemsmasse over hele landet. Vi har sørget for at våre medlemsbedrifter og takstingeniører kommer fra lengst nord, sør og vest i landet for å bidra med sin kapasitet.

Administrerende direktør i Norsk takst, Daniel Helgesen Foto: Norsk takst

Helgesen sier at i deres medlemsmasse har de nær 700 takstingeniører som har kompetanse til å drive med skadetaksering.

Eksakt hvor mange som sendes til Østlandet vet han ikke.

– Men at det er pluss/minus 400 personer som deltar i dette, det tror jeg vi kan si.

– Hvor lang tid vil takseringsarbeidet ta?

– Alt fra dager i de enkleste sakene, til måneder og – i verste tilfeller – år for de mest alvorlige.

Han legger til at dette er en svært stor hendelse som det for både takst- og forsikringsbransjen vil ta lang tid å bli helt ferdig med.

– Mine medlemsbedrifter bidrar imidlertid nå med alt de kan for å taksere skadene så raskt og riktig som mulig, slik at de berørte skal få den hjelpen de trenger, avslutter Helgesen.