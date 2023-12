Stort underskudd ved Sykehuset Østfold: – Vi er i en vanskelig situasjon

– Jeg er glad for at vi har et budsjett som er på plass, sier administrerende direktør for Sykehuset Østfold Hege Gjessing.

Mandag vedtok Sykehuset Østfold enstemmig budsjettet for 2024.

De sikter på å styre med et overskudd på 25 millioner kroner neste år.

– Det er veldig viktig for Sykehuset Østfold, fordi vi trenger å få bygget ut og da må vi legge til side penger for å få til det, sier Gjessing.

Men det blir ingen enkel oppgave, mener de ansatte.

– Budsjettet er veldig risikofylt, og vi ser at den styringsfarten som vi har nå kan fortsette inn i 2024.

Det sier Britt Fritzman som er ansattrepresentant ved Sykehuset Østfold.

Britt Fritzman er ansattrepresentant ved Sykehuset Østfold. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

I år styrer sykehuset mot et underskudd på rundt 200 millioner kroner.

Også sykehuset mener de har en krevende tid i møte.

– Det er en høy risiko og vi er i en vanskelig situasjon, sier Gjessing.

Krevende

– Vi er underfinansiert og har budsjetter som gjør at vi er nødt til å ta høy risiko for å få budsjettene gjennomført, det smaker dårlig, sier Foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Øyvind Moksness.

Han er ikke trygg på at de vil klare å styre mot overskudd neste år.

– Hvis alt positivt inntreffer samtidig så er det realistisk, men det gjør sjelden det, sier Moksness.

Foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Øyvind Moksness er bekymret for utviklingen. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Han mener det er et utfordrende budsjett både for de ansatte, men også for pasientene ved sykehuset.

– Det her er en risiko både for de ansatte som må jobbe mye, men også for pasientene som vi faktisk skal hjelpe, sier Moksness.

Mandag 18. desember ble budsjettet for Sykehuset Østfold for 2024 vedtatt. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Årsaken til underskuddet

Det er ifølge sykehuset flere grunner til underskuddet. Her er noen av avvikene:

Kostnader knyttet til overtid og forskjøvet arbeidstid på grunn av høyt sykefravær

Høyt forbruk av ekstern innleie av psykologer og psykiatere

Utfordringene er størst innen klinikk for kirurgi, klinikk for kvinne-barn, klinikk for medisin, klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

I styremøtet ble det pekt på flere utfordringer, som sykehuset har. Den største utfordringen er den økonomiske situasjonen.

– Situasjonen inn i 2024 er at foretaket mangler midler til helt nødvendige investeringer i den kliniske driften. Den økonomiske situasjonen må snus så raskt som mulig, står det i dokumentene fra styremøtet.

Har for lite plass

De ansatte er fornøyd med at det er vedtatt et budsjett.

Likevel er de svært bekymret for utviklingen fremover.

– Vi er et sykehus som er for lite og som har en beleggsprosent på over 100 på alle poster, sier ansattrepresentant Britt Fritzman.

– Det gjør at vi ikke finner steder å ha pasientene, vi har pasienter på korridorer. Det er en stadig leting etter å finne et sted å behandle pasientene.

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold Hege Gjessing sier de er i en krevende situasjon. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

I innstillingen til budsjettet var det foreslått full ansettelsesstopp. Forslaget ble fjernet i det vedtatte budsjettet.

Noe av årets underskudd skyldes forskjøvet arbeidstid, som følge av høyt sykefravær.

– Vi er nødt til å ha veldig god styring hele veien, særlig med overtidsbruken ved sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing.