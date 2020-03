Veien mellom Hol og Aurland er stengt etter et stort ras ved utløpet av Geitryggtunnelen.

Raset dekker hele inngangen til tunnelen. Det er et stort ras, rundt 150 meter langt og 70 meter bredt.

Her har raset gått.

Vegtrafikksentralen fanget opp raset på et av sine kameraer.

– Raset gikk 18:54. Det ble oppdaget av en bilist som kom dit kort tid etterpå, og meldte fra på nødtelefonen utenfor tunnelen, sier trafikkoperatør Andreas Larsen i Statens Vegvesen.

Alle nødetater, pluss Norske Redningshunder, rykket ut til området, men de har måttet trekke seg ut på grunn av stor rasfare. Et redningshelikopter har flydd over området og sett at store skavler stikker ut, så det er risiko for nye skred.

Det var meldt om skispor inn i skredet, men de er gamle, ifølge politiet. De mistenker derfor ikke at noen er tatt av skredet.

Ifølge Vegvesenet vil veien være stengt en stund. På grunn av rasfare vil det tidligst gjøres vurderinger av når veien kan åpnes igjen lørdag morgen.