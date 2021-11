– Draumen er å få vårt eige, seier ordførar Pål Rørby (Sp) i Hemsedal.

No bur Rørby og familien i kårhuset på ein gard. Ein dag skal dei som driv garden no ha kårhuset sjølv. Då må Rørby og familien flytte ut.

– Sånn sett er våre dagar i dette huset talte, seier ordføraren.

Situasjonen til Rørby og Hemsedal er ikkje unik.

Fleire av landets distriktskommunar har utfordringar knytt til bustadbygging og prisutvikling. Det kjem fram i rapporten «Tilgang på bustader i distrikta».

I distrikta er det framleis einebustaden som dominerer, men i Hemsedal er dei ikkje enkle å få tak i. Samstundes stig tomteprisane jamt og trutt.

Etter 17 år i bygda, er Pål Rørby framleis leigetakar. Med to hundar og fem hestar er det ekstra utfordrande for familien å finne draumebustaden, utan å sprenge budsjettet. – Me treng ikkje noko stort, men me må ha plass til stall og hundegard. Det er vanskeleg å finne noko som kan passe oss.

Nokre kilometer vest for Hemsedal sentrum, ligg bustadområdet Fridalen.

Det er eitt av få pågåande bustadprosjekt i Hemsedal. 19 einingar og tre tomter er alt selde. Tomteprisen startar på 2,3 millionar kroner.

Då salet starta var pågangen så stor at meklarane måtte ty til loddtrekning mellom potensielle kjøparar.

– Me har hatt folk her som eigentleg såg etter hytte, men enda opp med å kjøpe hus og flytte til Hemsedal. Det ser me stadig meir av, seier dagleg leiar Gjermund Svendsen-Rosendal i Fjellmegleren.

Meklar Gjermund Svendsen-Rosendal i Fjellmegleren ønsker seg fleire bustader og eit meir variert tilbod i Hemsedal. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Me har eit luksusproblem i Hemsedal. Veldig mange vil etablere seg her, men det tek litt tid før me får på plass noko til alle, seier Svendsen-Rosendal.

Ikkje fleire einingar

Prisane på bustadprosjektet Fridalen, er noko Hemsedal ikkje har sett tidlegare, meiner ordføraren. Han er bekymra for dei som fell utanfor.

– Eg ser på meg sjølv som ein ganske ressurssterk person. Me har ein god og stabil økonomi no, men det er framleis krevjande å kome seg inn på bustadmarknaden. I tillegg forpliktar ein seg med høgt lån i ei usikker renteframtid.

Bustadområdet Fridalen er eit av få bustadprosjekt i Hemsedal no. Foto: Vilde Jagland / NRK

Men Hemsedal sit ikkje stille båten. Kommunen skal i gang med sju ulike byggeprosjekt, med alt frå små enkeltståande einingar til bustadfelt.

– Prosjekta er del av ein større plan, men me såg oss nøydde til å kome i gang – for no har me nesten ikkje bustader att her oppe.

Økonomisk risiko

Distriktssenteret stadfestar at mange kommunar står i same situasjon som Hemsedal.

– Mange kommunar har også ei utfordring med hus som står ledige og blir brukt som utleigehus i fritidsmarknaden i staden for til heilårs busetting, seier Dan-Erik Aggvin, kommunikasjonssjef i Distriktssenteret.

Utvalet av bustader er lite variert og treff ikkje behova til innbyggjarar og næringsliv.

– Det er også ein utfordring at det er økonomisk risiko ved nybygging, seier Aggvin.

Manglande kapasitet

Mange kommunar har heller ikkje ressursar til å jobbe med langsiktig planlegging og utvikling knytt til busetting.

Victoria Follesø og Gjermund Svendsen-Rosendal i Fjellmegleren i dei nye tomannsbustadene i Hemsedal. Foto: Vilde Jagland / NRK Bustadene er mellom 75 og 191 kvadratmeter og har ein startpris på 4,4 millionar kroner. Foto: Vilde Jagland / NRK Etterspurnaden etter bustader er stor i Hemsedal og det er ikkje nok til alle som vil ha. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Har kommunen dårleg råd og ressursmangel, er det gjerne den typen overordna planar som blir utsett i dagleg drift, seier ordførar Rørby.

Sjølv håper han familien får frådelt ei tomt, slik at dei kan bygge sjølv.

– Er me heldige, feirar me kanskje jul i eiget hus om to år.