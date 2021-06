Stort flertall for å oppløse nye fylker

– Dette er et tvangssammenslått monster av et fylke. Makt og beslutninger er flyttet lenger bort fra folk. Etter valget vil vi si ja til å oppløse Viken, sier SVs Freddy Øvstegård.

I helga møtte SVs toppkandidat i Østfold partifeller som kjemper for plass på Stortinget etter høstens valg. Et av temaene var fylkene.

Listetoppene i de gamle Viken-fylkene er klare på at de vil løse opp storfylket etter høstens valg. Foto: Natalia Aakre / SV

Både Øvstegård, Kirsti Bergsø og Kathy Lie, som topper listene i de gamle Viken-fylkene, er klare på at partiet mener alvor med å løse opp fylkene som ble slått sammen mot sin vilje.

Det samme sier Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt.

I NRKs ferske supermåling får disse 101 av de 169 mandatene på Stortinget etter valget.

NRKs supermålingar Ekspandér faktaboks Før stortingsvalet i 2021 gjennomfører NRK fire supermålingar. 600 veljarar i kvart av dei 19 valdistrikta blir spurde om kva parti dei vil stemme på.

Kvar gong blir resultata fra dei 11.400 intervjua samla til ei stor, nasjonal måling som NRK publiserer. I tillegg presenterer vi enkeltmålingane frå kvart av dei 19 distrikta.

Funna i distriktsmålingane blir delte på førehand med region- og lokalaviser som er interesserte.

Målingane blir publiserte i slutten av april, første halvdel av juni, midten av august og veka før valet 13. september.

Norstat gjennomfører målingane for NRK.

Stort flertall for gamle fylker

Flertallet for oppløsning av fylkene har blitt enda større nå som også Fremskrittspartiet har gjort helomvending og avgjort hva de vil med regionene etter valget.

Nylig skrev Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi og Morten Wold, som topper listene i hvert av de tre gamle Viken-fylkene, en felles kronikk. De vil først foreslå å fjerne hele det fylkeskommunale nivået.

Dersom forslaget ikke får flertall, lover de å støtte andre forslag som vil oppløse Viken og gå tilbake til de gamle fylkene.

I Troms og Finnmark vil Frp ha en ny folkeavstemning for å finne ut om folk vil at storfylket skal bestå. Neste fylkesting legger de derfor inn et representantforslag om en folkeavstemning.

Til sammen får partiene som klart sier de vil ha tilbake de gamle fylkene 71 prosent av plassene på Stortinget i meningsmålingen.

Frykter fylkene vil snu

Tross det store flertallet, er det likevel noen hindringer som kan stanse en oppløsning av Troms og Finnmark eller Viken.

At partiene ikke støtter hverandres oppløsningsforslag i Stortinget.

At fylkestingene selv får avgjøre sin egen fremtid og sier nei til oppløsning.

Situasjonen i Alta. I forrige uke fikk altapolitikerne en rapport hvor mange punkter talte for at det beste for kommunen vil være å bli værende i Finnmark ved en oppløsning. Men administrasjonen i kommunen mener det beste vil være å bygge videre på et sammenslått Troms og Finnmark.

Både i Viken og i Troms og Finnmark er det klare flertall i fylkestinget for å løse opp. Det kostet imidlertid over 300 millioner kroner å etablere Viken, og 100 millioner å etablere Troms og Finnmark.

Etter det NRK forstår er særlig Viken-politikerne opptatt av at staten må betale for oppløsningen.

Det sier alle partiene at de er villige til. Likevel er Frps Erlend Wiborg bekymret for at det politiske flertallet i Viken ikke skal stå ved tidligere løfter om å ville løses opp seg selv.

– Vi vet at det finnes mange politikere og byråkrater som har godt betalte posisjoner. At mange vil prøve å tviholde på dem er det ikke tvil om, sier Wiborg.

– Makkverk

Regionene ble opprettet etter press fra Venstre og KrF i Stortinget. Begge disse ligger dårlig an på NRKs siste meningsmåling.

Selv om Høyre kniver med Ap om å bli landets største parti, ligger de dårlig an i kampen om å beholde regjeringsmakten.

Aps Stein Erik Lauvås gir klar beskjed om at regionreformen var «et makkverk». Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ap har tidligere jobbet for å slå sammen fylker. For kommunepolitisk talsperson Stein Erik Lauvås var problemet med denne reformen at fylkene ikke fikk velge selv.

– Reformen var et makkverk og sjeldent dårlig politisk håndverk. Det var ingen utredninger av noen særlig art. Regjeringen styrte etter innfallsmetoden. Derfor har resultatet blitt en sterk motstand, er hans analyse.