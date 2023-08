– Nå kan vi ta imot enda flere og hjelpe enda flere, sier Per Christian Rålm, daglige leder i Matsentralen Norge.

Vi er i de nye lokalene til sentralen i Oslo som åpnet denne uka.

Aldri før har pågangen vært så stor.

Bare forrige uke ble det delt ut 45 tonn mat fra sentralen i hovedstaden. Det tilsvarer rundt 90.000 måltider.

Har dere nok mat?

– Ikke i forhold til alle de som trenger mathjelp.

Matsentralen har gjennomført en undersøkelse blant sine organisasjoner og funnet ut at rundt 115.000 mennesker i Norge har behov for hjelp.

Så langt i år har de delt ut 2,1 millioner måltider, det tilsvarer 1000 tonn mat.

Samtidig viser undersøkelsen at behovet for mat har doblet seg, og det er blant barnefamilier at behovet for hjelp øker mest.

– Selv om vi redder mer mat enn vi noen gang har gjort før, så har matbehovet økt enda mer, sier Rålm.

Per Christian Rålm, daglig leder i Matsentralen Norge Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det betyr alt

Paul William Marti er på sentralen hver tirsdag klokken 09. Majoren fra Frelsesarmeen på Majorstua henter inn mat til rundt 50 mennesker.

– Som organisasjon er vi veldig glad for at vi kan få handle gratis mat og levere det ut igjen.

Paul William Marti fra Frelsesarmeen Majorstua er takknemlig for at de kan hente mat til sine besøkende. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Like etter kommer bestyrer ved Evangeliesenterets kontaktsenter i Moss, Roy Daniel Tegnander.

For han betyr dette tilbudet alt.

– Nå har vi hentet mat til rundt 60 rusmisbrukere som vi skal dele ut i matposer og middag til kanskje 30–40 personer.

Han er opptatt av at tilbudet også bidrar til å bekjempe matsvinn.

– Vi glemmer det noen ganger at vi også bidrar til at det blir kastet mindre mat. Det er vi glad for, samtidig som vi gleder gjestene våre.

Roy Daniel Tegnander fra Evangeliesenterets kontaktsenter lesser inn i bilen før turen går tilbake til Moss. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Maten sentralene får inn deles ut til organisasjoner, som distribuerer det videre. Det finnes flere sentraler rundt om i landet.

– Dette er overskuddsmat fra matbransjen som ellers ville ha blitt kastet, og vi er glad for at den kommer til nytte.

Har ikke nok mat

Daglig leder Per Christian Rålm forventer at pågangen vil fortsette.

– Med de prisøkningen som har vært på mat det siste året så kommer ikke dette til å legge seg med det første. Særlig ikke nå som også renten går opp.

På spørsmål om hva løsningen kan være sier han at alle parter må trå til.

– Som samfunn står vi foran en stor utfordring med at noen av oss sliter eller har alvorlige økonomiske problemer.

Han mener politikere må sørge for bedre støtteordninger gjennom NAV og at arbeidsgivere må gi bedre lønn til de ansatte.

– Og så skal frivilligheten og vi gjøre vår jobb for at de som virkelig sliter vil kunne få supplement i form av mathjelp.