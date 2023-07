Ofrene var alltid kvinner, som oftest eldre kvinner. Saken er ofte omtalt som Olga-saken, fordi hele seks av ofrene for svindelen heter Olga.

Mannen, som tidligere er omtalt som Mr. X, er nå dømt i saken. Han må nå sone for 65 grove bedragerier og 15 forsøk på grove bedragerier, med 80 ofre.

Utbyttet var på hele 17,8 millioner kroner.

Fra før er fire andre fra nettverket dømt i samme sak.

Ga fra seg innlogging

De søkte seg frem til ofrene via skattelistene. Deretter ringte de og utga seg for å vare en ansatt i banken. De lurte ofrene til å gi fra seg innlogging til nettbanken. Dermed var det fritt frem for svindlerne.

Pengene fra ofrenes kontoer ble overført til kontoer tilhørende såkalte «muldyr». Deres oppgave var å stille sine kontoer til disposisjon for å få ut utbytte fra bedrageriene.

Svært omfattende

Til sammen klarte de å lure til seg 17,8 millioner kroner fra sine norske ofre, i tillegg til i overkant av en halv million svenske kroner.

Svindelsaken er svært omfattende, og involverer mange personer i Norge og Sverige.

Noen nøkkeltall:

Antall dømte: 5

Antall svindelofre: 80

Antall «fiktive selskaper»: minst 29

Antall «muldyr»: minst 150 personer

Svindlet beløp: 17,8 millioner

Penger som er funnet/beslaglagt: 200-300.000 kroner

40 stykker dømt for heleri i kjølvannet av saken

Fra før har fire andre i samme nettverk vært igjennom til sammen fem runder i tingretten, lagmannsretten, og også Høyesterett. Da var ikke Mr. X identifisert. Tingretten omtalte ham som Mr. X, fordi man antok at det fantes en femte person, som ingen av de fire ville si noe om.

Det kriminelle nettverket har hatt en streng intern justis. Mr. X har «forklart at det er snakk om personer og et miljø man helst ikke vil omgås, med mindre man er tvunget».

Felt av chattelogger

Dommen mot Mr. X inkluderer også trusler og «alvorlig personforfølgelse» mot en av de fire andre.

Chattelogger mellom de to viser hvordan Mr. X truet ham til å betale spillegjeld. Truslene «er av alvorlig karakter», av «svært stort omfang og over lang tid», skriver retten i dommen.

Skjermdump av meldinger hvor X kommer med grove trusler mot en av de domfelte. Skjermdump av meldinger hvor X kommer med en rekke trusler. Skjermdump hvor X truer en av de domfelte via applikasjonen Whatsapp.

Truslene i chatteloggen er for øvrig også det som gjorde at politiet forstod at tiltalte mannen var den ukjente Mr. X.

Tilstod alt

Mannen tilstod både svindelsakene og truslene. Søndre Østfold tingrett avsa dommen sin den. 21. juni 2023. Den lød på fengsel i seks år.

Men til tross for tilståelsen, har mannen anket dommen.

– Han anker fordi han vil ha lavere straff. Han har tilstått og bidratt til en kort og effektiv rettsprosess. Det burde gitt større utslag på strafferabatt, sier Øystein Ola Storrvik, som er mannens forsvarer.

I påvente av en eventuell ny rettssak, sitter han fremdeles varetektsfengslet.