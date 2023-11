– Det vi vet er at det var en ventil som stod åpen, og den skulle ha vært stengt, sier fabrikkdirektør i Denofa Torgeir Hjertaker.

Natt til tirsdag fikk brannvesenet og politiet melding om et større utslipp av soyaolje fra fabrikken Denofa på Øra i Fredrikstad.

Fabrikkdirektøren kunne like etter klokken 11.00 slå fast at det er snakk om 20.000 liter soyaolje som har havnet ut i Glomma.

Politiet antok først at det dreide seg om 35.000 soyaolje, og kort tid senere antok politiet at det var snakk om 26.000 liter soyaolje.

Soyaolje driver i Glomma natt til tirsdag. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Utslippet driver nå sørover i Glomma med en hastighet på 1–2 knop og strekker seg over 1,5 kilometer, opplyser politiet klokken 5:40.

– Per nå er brannvesenet på stedet. Kystvakten er også på stedet med et skip og bistår, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Finn Håvard Aas.

Lekkasjen pågikk i tre timer

Soyaoljen skal ha lekket ut fra en manuell ventil som sto åpen. Det var ikke var noe form for overvåkning av denne, opplyser fabrikkdirektøren.

Lekkasjen pågikk i tre timer før det ble oppdaget. Hjertaker sier det er for tidlig å si noe om årsaken til utslippet.

– De ansatte gjorde en fantastisk jobb og klarte å lokalisere og stoppe lekkasjen kun ti minutter etter at den var oppdaget.

Flere tusen liter soyaolje har havnet avveie fra fabrikken Denofa i Fredrikstad. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Politiet jobber med å få bedre oversikt over hvor oljen kan ha spredt seg. Fredrikstad kommune skriver på sine nettsider at flere er involvert i arbeidet med å begrense utslippet.

– Dette er en alvorlig hendelse, men vi håper rask respons har bidratt til å begrense skadeomfanget. Vi følger situasjonen tett, sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten.

Det er i løpet av natten lagt ut lede- og sperrelenser og det jobbes nå med å suge opp olje fra lensene.

– Det er for så vidt ikke så veldig miljøfarlig, men det er farlig for dyr, spesielt fugler når de får det her på seg, sier innsatsleder Jørn Krogfoss i Fredrikstad brann og redning.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Biolog: – En katastrofe

Oljeutslippet i Glomma truer fuglereservat i området. Biolog Jan Ingar Båtvik har jobbet i området i en årrekke. Han kaller utslippet i natt for en katastrofe.

Biolog og frivillig i Fuglehjelpen, Jan Ingar Båtvik, har jobba med å redde syke og skada fugler i mange år. Foto: Jan Ingar Båtvik

– Det er selvsagt en katastrofe at olje siger inn i et så spesielt naturreservat som Øra. Det er sent på året, så det meste av trekket sørover er over, men om det blir liggende mye oljegriseri ute i Øra, så er det jo en stor jobb og det må renskes opp, sier Båtvik som også er frivillig i den ideelle organisasjonen Fuglehjelpen.

Biologen mener det er store verdier på spill og peker på at vannfugl er utsatt. Blant annet savner, ender og skarv.

NRK har vært i kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken. De opplyser at de følger situasjonen og setter inn tiltak ved behov.

Hvor skadelig er soyaolje for dyrelivet? Ekspander/minimer faktaboks Oljen er ikke giftig, men utslippet kan føre til skader på Øra fuglereservat. Dersom olje fester seg til fuglenes fjærdrakt vil det gjøre dem svært utsatt for forfrysninger. Skjærgårdstjenesten, Kystvakten og Statens Naturoppsyn er blant aktørene som er ute og observerer situasjonen nå. Om publikum observerer fugl med oljesøl i fjærdrakten anmodes de om å ta kontakt med servicetorget på tlf.: 69 30 60 00. Kilde: Fredrikstad kommune.

Viktig område for fugl

Utslippet etterforskers av politiet, og det vil bli gjennomført avhør og eventuelle tekniske undersøkelser.

Brannvesenet jobber med å begrense skadene, sier Jørn Krogfoss. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Det er krevende, spesielt i mørket. Vi opererer nå både på land og ute på sjøen med en båt, så det er krevende. I tillegg til at det er jo noen minusgrader nå, sa innsatsleder Krogfoss fra Fredrikstad brann og redning til NRK i natt.

Øra naturreservat, ved utløpet av Glomma i Fredrikstad, har internasjonal status som et svært viktig fugleområde, skriver kommunen på sine nettsider. Det har vært et reservat 44 år.

Over 250 arter er registrert i området, deriblant svaner, gjess, vadefugl, ender, måker, terner og skar, ifølge Fredrikstad Aktivitetsråd sine nettsider.

Siden 1985 har området hatt status som ramsar-område, fordi det er verdifullt for trekkfugler.

Øra naturreservat ligger i Fredrikstad, øst for Glommas utløp. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Øra ligger i en trekkeled, og det er et gruntvannsområde med store næringsressurser for vannfugl på vei sørover. Og så er det jo sjø og hav, ganske like sør for dette, og det er en rasteplass for mye vadefugl og annet som kommer nordfra, sier biolog Jan Ingar Båtvik.