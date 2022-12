– Vi oppfordrer bilister som skal ut og kjøre til å ta det med ro, beregne god tid og holde god avstand til bilen foran så man ikke kjører på den under en oppbremsing, sier Hans Are Dahl, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Øst.

Sent tirsdag kveld begynte snøen å dale over Østfold. Det kom ikke store mengder, men fem centimeter med snø og kuldegrader har skapt store trafikale problemer.

Svært mange vogntog har slitt på glatta i natt og i morgentimene. Spesielt på E6 har tungtrafikken hatt problemer.

Et vogntog i trøbbel på avkjøringsrampen til Svinesundparken i Halden. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Langs motorveien mellom svenskegrensa og Sarpsborg har vogntog uten kjettinger sperret avkjøringsramper og stått langs veiskulderen.

– De som skaper mest utfordring for de andre bilistene er vogntog. Store kjøretøy som rett og slett kjører seg fast. Når du møter en slik hindring så er det vanskelig å passere, sier Dahl.

Veiene har vært så glatte at politiet stilte seg opp på svensk side av Svinesundbroa i morgentimene for å advare svenske pendlere, skriver den svenske avisa Göteborgs-Posten.

Tre timers ventetid

Redningsverket AS har hatt det svært travelt det siste døgnet. Siden det begynte å snø sent tirsdag kveld har de hatt over 100 redningsoppdrag bare i Østfold og Follo.

Onsdag morgen har de måtte rykke ut over 50 ganger. Oppdragene har stort sett bestått av starthjelp og berging etter utforkjøringer.

– Nå er det en kombinasjon av glatte veier og kulde. Vi var ikke forberedt på at det skulle bli så travelt fordi det ikke var meldt så mye nedbør, men vi er alltid forberedt på å kunne hive oss rundt fort når slikt først kommer, sier Håvard Hoel.

Han er driftsansvarlig for lettberging og transport.

Hoel forventer en dobling av oppdrag i løpet av dagen, og forteller at folk må belage seg på ventetid opptil tre timer.

– Noen får hjelp fortere, mens andre må vente litt. Vi ringer samtlige kunder når oppdragene kommer inn og informerer om ventetiden for å finne ut om de kan legge igjen nøkkelen for å gjøre andre ting, så tar vi av oss bilen i mellomtiden.

Køen på E6 vedvarer, selv om morgenrushet er over. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Alt mannskap er ute

Statens vegvesen har hatt alt av tilgjengelige brøytemannskaper ute i natt og i morgentimene.

– Det vi har opplevd i dag er at det har vært veier som har vært dekket av snø og isdekke. Det har blitt ganske polert, og da har kjøreforholdene blitt utfordrende fordi dekkene ikke har fått grep, sier trafikkoperatør Dahl.

Også politiet har advart bilister om føret på motorveien. Operasjonsleder Terje Nordang oppfordrer alle bilister til å sette av ekstra tid.

– Det er fortsatt glatt enkelte steder. Spesielt på E6. Det er fortsatt grunn til å ta det forsiktig, sier Nordang.

Meteorolog overrasket

– Det er absolutt ikke store mengder snømengder som kom i natt. Folk må være forberedt på større mengder gjennom vinteren, men nå har kanskje folk fått en oppvekker, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Det kom mellom 2 til 4 millimeter nedbør i Østfold natt til onsdag. Det tilsvarer 5–6 centimeter snø. Til sammenligning kom det godt over 30 cm flere steder på Nordvestlandet.

Meteorologen er overrasket over at føret har skapt så store problemer.

– Det overraskende siden dette ikke var det første snøfallet i år, så jeg trodde folk hadde lagt om til vinterdekk. Men det er fort gjort å glemme, sier Løvdahl.