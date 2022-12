Samtlige ankomster til Oslo lufthavn er forsinket, viser Avinors nettsider. Fram til klokken 18.30 mandag er det bare ett fly som nå står oppført med riktig tid.

Problemene skyldes slaps og is på rullebanen.

PROBLEMER PÅ GARDERMOEN: Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor, må melde om store forsinkelser på Oslo lufthavn. Foto: Avinor

– Det er krevende værforhold på Gardermoen som ellers i landet, det fører til betydelige forsinkelser på flytrafikken. Vi har alt av mannskap ute som gjør alt de kan for at det skal gå sømløst. Men det er krevende forhold og svært isete og slapsete ute, sier Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor.

Han sier de må øke avstanden mellom flyene som tar av, og at det fører til forsinkelser som vil forplante seg utover.

Det er også meldt forsinkelser den nærmeste timen i Bergen, Trondheim og Tromsø, ifølge Avinor.

Vil ta tid

Det er jevnt over forsinkelser på flytrafikken utover dagen, så passasjerene må beregne med forsinkelser som vil vare ut dagen.

Han sier sikkerheten kommer først på dager som i dag.

– Vårt råd til reisende er å møte på flyplassen som normalt, ta kontakt med flyselskapet sitt hvis man har spørsmål eller følge med på Avinor sine hjemmesider for oppdatert trafikkinformasjon, sier Lødding.

Ekstremt glatt på veiene

Det er også store problemer på veiene og i togtrafikken.

Det er sendt ut gult farevarsel for is i Oslo og deler av Viken og Innlandet. Ifølge Yr er dette på grunn av omslag til mildvær og regn på kald bakke.

– I dag er en dag der du må vurdere om du må la bilen stå, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen ved Vegtrafikksentralen Øst.