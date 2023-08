Kriminaliteten blant unge øker i Oslo. I flere av tilfellene er det snakk om barn som ikke kan sendes i fengsel. Nå etterlyser politiet en debatt om hvilke virkemidler som kan brukes.

– Ungdomskriminalitet handler om veldig mange ting. Vi må ikke forjævligsere. Volden var verre for 20 år siden, selv om det er en mager trøst i dag. Det sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) under en debatt tirsdag kveld.

Etter debatten presiserte byrådslederen at han var opptatt av at ungdommen i Oslo ikke ble «forjævligsert».

– 98 prosent av unge i Oslo begår ikke kriminalitet. Men vi har noen få som er alvorlige kriminelle. Derfor er det viktig å si at de aller fleste er lovlydige og holder seg på riktig side av loven, sier Johansen.

Han og byrådslederkandidat for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg stilte opp til debatt under storbysendingen i Oslo tirsdag kveld. Blant temaene som ble diskutert var ungdomskriminalitet.

For å få bukt med kriminaliteten vil Solberg at de som begår kriminalitet gjentatte ganger følges tettere opp.

– Vi må gi barnevernet mulighet til å holde igjen barn som deltar i gjentatt kriminalitet. Vi må sørge for at de barna holdes unna de kriminelle miljøene. Vi må sørge for at de får en ny start, sier Solberg.

Det er Raymond Johansen også enig i.

Byrådslederkandidat for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) før debatten tirsdag kveld. Foto: Erlend Dalhaug Daae

– Foreldre må ta ansvar

– Når det gjelder de groveste ungdomskriminelle, så er det både beskyttelse og ivaretagelse som gjelder. Det absolutt viktigste er å sikre gode oppvekstvilkår, sier Johansen.

Samtidig sier byrådslederen at også foreldre må gjøre mer.

– Foreldre har mye ansvar. Når 12-13-åringer bærer kniv, så er det et alvorlig varsko om at foreldrene må passe på. I tillegg til det vi gjør og det politiet må gjøre, sier Johansen.

Vil regulere tre ganger så mange boliger i Oslo

Tidligere på kvelden diskuterte fire partier hvordan man skal få flere inn på boligmarkedet i Oslo.

Anne Lindboe, Høyres ordførerkandidat i Oslo, sier at planen til det sittende byrådet ikke løser boligkrisen.

– Vi må gjøre noe med saksbehandlingstiden, vi må regulere flere boliger, tre ganger så mange, minst 3000. Og vi må gjøre noe med leilighetsnormen. Forbudet mot å bygge under 35 kvadratmeter, det må vi gjøre noe med. Veldig mange står i kø og dermed må vi bygge flere boliger, sier Lindboe.

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG) og Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe under debatten tirsdag kveld. Foto: Erlend Daae / NRK

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG) sier å få ned saksbehandlingstiden ikke løser problemet.

– Man løser det ikke ved å få ned saksbehandlingstiden eller ved å bygge flere boliger. Det er utbyggerne som har makten. Når prisene faller har de ingen interesser av å øse ut boliger, sier Hermstad.

Prisene doblet seg på ti år

Å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo blir stadig vanskeligere. På de siste ti årene har prisene i hovedstaden doblet seg.

Og aldri har færre kjøpt bolig for første gang i byen.

– Situasjonen Oslo har kjørt seg inn i er en slags katastrofe i sakte film, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Oslo kommune eier flere bygg der leiligheter har stått tomme. Blant dem er Hagegata 30 på Tøyen torg, som har stått tom i ni år.

SPØKELSESBLOKK: Blokka midt på Tøyen torg har stått tom i ni år. Samtidig har boligprisene og etterspørselen for boliger i Oslo økt kraftig. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Den sittende byråden vil gjøre bygget om til en blanding av kommunale boliger og boliger som selges under markedspris, for at flere skal få råd.

Vil ha bort leilighetsnorm

Oslo Høyre vil at dagens leilighetsnorm skal vrakes. I fire bydeler er det nå ulovlig å bygge leiligheter under 35 kvadratmeter, men i praksis følges dette over hele byen.

Høyre mener at det hindrer at det kan bygges små leiligheter til førstegangskjøpere.

Gruppeleder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, sier at byggingen av små leiligheter ikke er veien å gå.

– Det er ikke mangel på små leiligheter, men det er mangel på en rettferdig boligpolitikk. Tall fra Eiendom Norge viser at 40 prosent av små leiligheter kjøpes av utleiere. Det hjelper ikke med flere små leiligheter, sier Mobasheri.