Storbrann i Hemsedal

– Det er per nå ikke kontroll på brannen og brannvesenet jobber med å hindre spredning til bebyggelse rundt, sier innsatsleder Tom Richard Jansen i politiet.

Hemsedal kommune har satt krisestab, særlig fordi spredningsfaren er stor.

– Foreløpig er situasjonen noe uavklart, men det er en stor brann med en spredningsfare grunnet noe vind i området. Vi har samla kriseledelsen på kommunehuset nå, sier ordfører Pål Rørby til NRK.

– Spredningsfaren er vesentlig fordi vinden trekker i vestlig retning, sier ordføreren.

Jan Strøm var et av flere øyevitner til den kraftige brannen.

– Jeg kjørte bort med datteren min etter skolen, og det var en voldsom røykutvikling av sort røyk, mens vi stod og så på så brøt flammene ut, forteller Strøm til NRK.

Han frykter at brannen skal spre seg videre bortover til de andre bygningene, blant annet det berømte utestedet Stavkroa.

Berthram Wahl, som har leilighet i det ene bygget som brenner, sier til NRK at det hele bare er tragisk.

– Jeg var i bakken der og kjørte på ski og så at det brant her. Jeg har stått er og vært nervøs for om leiligheten vår også skulle ryke med. Jeg tror alt er «gone», sier Wahl.

Brannen i Hemsedal har ført til massiv røykutvikling fra de to byggene som brenner. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Trolig ikke personskade

Politiet ber folk holde seg unna området.

– Det er kontroll, så vidt jeg vet, på de som var beboere inne på «Staven», så sånn sett skal det ikke være noen personskade som følge av brannen.

Brannen startet i et leilighetskompleks under oppføring i bunnen av alpinanlegget i Hemsedal. Den spredte seg raskt til leilighetsbygget Staven.

Det ligger flere reiselivsbygg tett på brannstedet og brannvesenet jobber på spreng for å avgrense flammene og få kontroll på brannen.

Vestavinden gjør at brannvesenet vurderer at det kan være fare for spredning.

MYE RØYK: Brannen startet i et bygg under oppføring like ved skisenteret i Hemsedal. Du trenger javascript for å se video. MYE RØYK: Brannen startet i et bygg under oppføring like ved skisenteret i Hemsedal.

Stor røykutvikling og åpne flammer

Arbeidere fra byggeplassen og turister fra lodgen ble raskt evakuert, og politiet bekrefter nå at det ikke skal være noen i de to store byggene.

– Kommunen har også henta inn bistand fra Røde Kors for å veilede og trygge de som har fått en ubehagelig opplevelse, sier ordfører Pål Rørby.

Alt tilgjengelig brannmannskap i Hallingdal er på plass eller på vei til Hemsedal nå. Blant annet to stigebiler og 40 brannmannskap.

Ola Lien jobber i skiheisen i Holdeskaret.

Han forteller til avisa Hallingdølen at han stod 2–300 meter unna der brannen starta.

Brannen starta i eit nybygg Veidekke har under oppføring i Hemsedal Fjellandsby, ved sida av Lodgen.

– Jeg har aldri sett makan til røykutvikling, sier Lien til avisa Hallingdølen.

Her brenner leilighetene i Hemsedal Du trenger javascript for å se video.

Venter storinnrykk til påske

Det er ikke lenge til Hemsedal venter storinnrykk til påskeferien, men det er fremdeles uavklart hvilke konsekvenser brannen vil få.

NRK har vært i kontakt med styreleder Jan Erik Dietrichson i Stavkroa, som er en av de største ski-utestedene i Norge.

De ligger like ved brannstedet, men han ønsker ikke å uttale seg til NRK før de har fått mer oversikt over situasjonen.

Skistar, som eier alpinanlegget og det ene bygget som brenner, vil heller ikke uttale seg nå.

De evakuerte fra «Staven» blir tatt vare på, sier politiet.

– Vi håper å få kontroll på dette i løpet av ettermiddagen og utover kvelden. Så blir det i etterkant en etterforskningsfase for å få brakt på det rene årsaksforholdet og hva som faktisk har skjedd her da.