Stor pågang hos Mental Helse i sommer

Så langt i år har 215.000 personer her i landet tatt kontakt med Mental Helse, enten på telefon eller chat.

Det er et veldig høyt tall, sier Sigrid Øyen Mull i Mental Helses svartjenester.

– Det er stor pågang om ettermiddagen, kvelden og natten. Den er større enn det tradisjonelt er. Nå om sommeren dreier det seg mye om at andre tilbud og tjenester har ferie, så man blir sittende mye alene å vente til behandlingsapparat åpner igjen, sier Mull.

I snitt mottar de 1100 henvendelser i døgnet. Barn ned i 14-års alderen tar kontakt, men pågangen er størst blant unge voksne og eldre.

– Det dreier seg om alt fra spiseforstyrrelser, overgrep til alvorlige selvmordstanker eller selvmordsplaner. På den ene siden er jeg glad for at de finner oss når de trenger å prate med noen. Samtidig er det veldig leit at det er så mange som trenger å prate med, og at det er stadig flere yngre, sier Mull.