Dugnad for å bosette flyktninger: – Det blir mer krevende i år

Andreas Nonaas skrur sammen en nyinnkjøpt sofa i en tom leilighet ved Nøklevann i Oslo. Her skal en mor og datter fra Ukraina flytte inn.

– Dette er den fineste og mest givende jobben jeg har hatt.

Han jobber som bosetter i bydelen. Det vil si at Andreas gjør alt for at de nye flyktningene som kommer skal få seg et godt hjem.

– Hvis du lurer på hva jeg skal gjøre fremover – så vet du det, sier han mens han peker rundt seg.

Det tar fort en måned å gjøre klar en bolig til en ny familie. Bosetteren må se boligen, klarere den, bestille inn hvitevarer og ordne møbler. Foto: Johanna Hauge

Rundt han står det esker fulle av møbler som skal skrus sammen. Mens Andreas setter dobørsten fra seg på badet, forteller han om hvordan dette er blitt mer enn en jobb.

Siden i fjor sommer har han vært på over 60 visninger for å finne boliger. Men jobben er verdt det når familiene kommer inn i leiligheten.

– Det er ikke uvanlig at folk tar til tårene og er veldig takknemlige, forteller han.

Historisk mange flyktninger

I fjor ble 2000 flyktninger bosatt i Oslo. De fleste kom som flyktninger fra Ukraina, men også fra land som Syria og Afghanistan.

Det er et historisk høyt antall. I 2023 er det ventet like mange flyktninger som trenger et sted å bo i hovedstaden.

Over hele landet har kommuner inngått en avtale med IMDi om å bosette 22.390 flyktninger.

Det betyr at bosettere som Andreas har en stor jobb fremfor seg. En av de største utfordringene er å finne nok boliger. Spesielt på det private leiemarkedet, siden det ikke er nok kommunale boliger.

Glade for et hjem

Et annet sted i bydelen har Ganna Pantsjenko flyttet inn i en kjellerleilighet sammen med sine to sønner.

Ganna Pantsjenko og sønnen Maksim Boiko har flyktet fra byen Zaporizjzja sørøst i Ukraina. Foto: Johanna Hauge

Den lille familien kom som flyktninger fra Ukraina i november.

I januar fikk de hjelp av Andreas Nonaas og Fredrik Evang fra NAV Østensjø til å flytte inn i det som skulle bli deres nye hjem.

Ganna husker godt første gangen de kom til leiligheten.

– Vi var så glade fordi vi hadde fått et eget hjem. Det var veldig, veldig fint.

Ganna og sønnene har fått bolig i samme bydel som resten av familien fra Ukraina. Foto: Johanna Hauge

Krevende dugnad

Usman Mushtaq​ (Ap) er en av politikerne som jobber med flyktninger i Oslo. Han er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Han advarer Oslo bystyre og skriver i et notat at bydelene har kommet med en tydelig tilbakemelding.

– Det blir svært krevende å finne boliger til et så høyt antall flyktninger i ett år til, skriver han i notatet.

Byråd Usman Mushtaq (Ap) sier Oslo har satt ned en arbeidsgruppe for å finne hjem til nye flyktninger som skal bo i hovedstaden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I samme notat står det at kommunen ser på muligheten for å pusse opp gamle sykehjem og sette opp modulbygg til flyktninger.

Boligmarkedet i Oslo er presset, og det ble gjort en stor jobb med å finne boliger til flyktningene som kom i fjor.

– Men vi kommer til å greie dette, sier Mushtaq.

Byråden sier at de frivillige har gjort en stor innsats.

Folk glemmer fort

Nå er det aller viktigste å finne gode boliger. Spesielt de som er store nok til familier.

Det viktigste er at familiene får seg et ordentlig hjem, forteller Fredrik Evang fra NAV.

– Så de føler trygghet i hverdagen. Og at de føler de har et godt tilholdssted for barna. Det skaper et godt fundament for å lære norsk og integrere seg i samfunnet.

Andreas og Fredrik fra NAV Østensjø skal i 2023 være med på å bosette 140 flyktninger i bydelen. Foto: Johanna Hauge

De to som jobber med å skape hjem til flyktningene understreker at de i år er ekstra avhengige av hjerterom og raushet for de som kommer.

– Da dette var ferskt og nytt var alle veldig ivrige på å hjelpe til. Og nå som det har det gått litt tid, kan man fort glemme at situasjonen er like kritisk som den var i fjor, sier Andreas Nonaas.

I bydelen ønsker de seg alt mulig av boliger som er bra nok på det private leiemarkedet.

– Hvis du har en bolig som står ledig må du gjerne ta kontakt med oss, så kan jeg ta en titt på den og se på om den er bra nok til å huse en liten familie, avslutter han.