– Jeg har vurdert Halden før, og når dette har kommet, tror jeg det er store muligheter for at det blir Halden, sier Paul Tshaba.

Han studerer vernepleie ved Høgskolen Østfold. Etter endt studie kan han velge og vrake i jobber, men nå vurderer studenten å flytte til den lille grensebyen Halden.

Mangelen på vernepleiere er nemlig stor i hele landet. Halden kommune vil nå lokke til seg flere nyutdannede.

De tilbyr å nedbetale inntil 15.000 kroner av studielånet, hvert år i fem år, til nyutdannede vernepleiere som velger kommunen som arbeidssted.

Vernepleierne kan få ytterligere 10.000 kroner nedbetalt om de velger å jobbe i ferier.

– Det kan føre til at man ikke trenger å slite og jobbe seg i hjel for å betale ned studielånet. Det gir mer rom for å fokusere på selve jobben og hjelpe mennesker, sier Tshaba.

Vanskelig å ansette nye

I dag har Halden kommune åtte ubesatte stillinger. Det er et høyt tall i en forholdsvis liten by.

– Før jul utlyste vi åtte stillinger. Én søkte. Ingen ble ansatt. Situasjonen er prekær, sier Maria Bakken.

Maria Bakken er avdelingsleder for tre bofellesskap i Halden. Hun håper flere vil velge vernepleieryrket og Halden som arbeidssted. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Hun er avdelingsleder for tre bofellesskap i Halden.

Nå håper hun at faglig påfyll og mentorordninger, i tillegg til nedbetaling av lån, vil lokke nye ansatte.

– Det er ikke bare for nye søkere, men også for de som allerede er ansatt. Det handler om å rekruttere, beholde og belønne, sier Bakken.

En vernepleier jobber med å veilede og tilrettelegge for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser. Ofte jobber vernepleiere som miljøterapeuter i offentlige og private velferdstjenester. Vernepleieren må derfor ha kjennskap til lover og regler, og skal ha kunnskap om reglene for begrensning av bruk av tvang og makt. Vernepleiere innen spesialiserte tjenester: Vernepleiere kan også arbeide innen mer spesialiserte tjenester som blant annet: rusomsorg

psykisk helse

habilitering og rehabilitering

barne- og ungdomspsykiatri

pedagogisk-psykologisk tjeneste

Utdannes kun 1000 i året

I 2020 ble det avdekket at Norge manglet mer enn 20.000 vernepleiere bare i tjenester til personer med utviklingshemming.

Samtidig utdannes det kun rundt 1000 nye årlig.

Det kom fram i en rapport utført av Fellesorganisasjonen (FO) og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede.

– Det vil si at det mangler helt nødvendig kompetanse, sier vernepleier Marit Selfors Isaksen i FOs politiske ledelse.

Vernepleier i FOs politiske ledelse, Marit Selfors Isaksen, er bekymret over vernepleiermangelen i Norge og hyller Halden kommune som tar grep. Foto: Sara Angelica Spilling

Fellesorganisasjonen mener grepet Halden gjør nå burde kopieres og løftes nasjonalt.

– Flere bør gjøre som Halden! De har laget en helhetlig strategi for å rekruttere og beholde nok vernepleiere. De ser både på rekruttering av studenter, større fagmiljø og hvordan de skal beholde seniorer, sier Isaksen.

Den faglige anbefalingen fra NAKU, FO og brukerorganisasjonene er at minst 35 prosent av de ansatte er vernepleiere. Antallet er langt lavere over hele landet: Nordland, Troms og Finnmark (6,7 %) Trøndelag (16,4 %) Vestlandet og Møre og Romsdal (12,6 %) Agder og Rogaland (9,9 %) Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold (10,1 %) Hedmark og Oppland (9,3 %) Oslo og Akershus (10,2 %)

Varsler om uforsvarlige tjenester

Nær halvparten av vernepleiermedlemmene i FO har varslet om uforsvarlige tjenester.

Det er også godt dokumentert hvordan personer med funksjonsnedsettelser ikke får ivaretatt menneskerettighetene sine, ifølge Isaksen.

– Den nye stortingsmeldingen peker også på manglende kompetanse. Uten nok vernepleiere er jeg redd vi kommer til å se enda flere menneskerettighetsbrudd i omsorgen for utsatte grupper. Derfor er det så viktig at kommunene tar strukturelle grep.

Helene Fjeldavli studerer til å vernepleier. Hun mener økonomiske goder kan bli avgjørende når hun skal velge arbeidsplass. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Tilbake på Høgskolen i Østfold er det flere studenter som syns den økonomiske delen av Haldens strategi høres fristende ut.

– Vernepleierlønna er kanskje ikke den høyeste, så nedskriving av studielånet er viktig. Jeg kunne definitivt vurdert Halden som arbeidssted, sier vernepleiestudent Helene Fjeldavli.