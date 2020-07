Stoppet i trafikkontroll: Barn satt på kjøkkenstol i varebil

Det var under en trafikkontroll i Hemsedal tirsdag kveld Statens vegvesen fikk se kjøkkenstolen med et barn. En tiåring var plassert uten noen form for sikring mellom de to vanlige setene i varebilen.

Fagleder i Statens vegvesen, Martin Børresen, forteller at det var et spesielt syn som møtte kontollørene.

– Heldigvis, kan jeg si, er dette spesielt. Det er ikke ofte vi ser noe så graverende, sier Børresen.

På ferietur

Fagleder Martin Børresen i Statens vegvesen har sjelden sett dårligere sikring av barn i bil. Foto: Statens vegvesen

Ifølge Børresen var sjåføren lite samarbeidsvillig til å begynne med. Men etterhvert innrømmet bilføreren at det ikke var trygt å sitte usikret på en kjøkkenstol inne i bilen.

Det skal ha vært en familie fra Nittedal i bilen. Etter det NRK kjenner til, var familien på ferie.

– Det tyder jo på at de hadde en lengre kjøretur enten bak seg eller foran seg, sier Børresen.

– Dårlig dømmekraft

Statens vegvesen kontaktet politiet, og en patrulje ble sendt til stedet. Sjåføren mistet førerkortet umiddelbart og ble anmeldt.

En bråstopp kunne fått alvorlige følger for 10-åringen som satt på kjøkkenstolen. Foto: Statens vegvesen

– Barn er noe av det kjæreste vi har, og det vi bør sikre aller best. En kjøkkenstol foran i en varebil er ikke god sikring, sier politikontakt for Hallingdal, Pål Mikkelrud.

Han lar seg ikke lett overraske. Til det har han sett for mye rart i trafikken.

– Jeg blir mest lei meg fordi folk som ferdes i trafikken har så dårlig dømmekraft, sier Mikkelrud.

– Det er utrolig er at man gambler med liv og helse på denne måten. Bare ved en liten stopp så er dette farlig.

Fikk fortsette

Bilen var ellers i forskriftsmessig stand. Den ble plukket opp av noen andre senere på kvelden.

– Men det ble med de to godkjente setene i bruk, ikke tre, sier Martin Børresen i Statens vegvesen.

Familien ble kjørt tilbake til der de oppholder seg på ferie av politiet, ifølge Statens vegvesen.