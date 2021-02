Historien om familien Jama på Tøyen har rystet mange. Oslo kommune har fått sterkt kritikk etter at væpnet politi troppet opp i den kommunale leiligheten og kastet familien på gata.

Det skjedde forrige mandag, i vinterkulda midt under en pandemi.

Årsaken er at paret tjente litt for mye i 2019 for å bo i kommunal bolig. Det var TV 2 som omtalte saken først.

Behandles i kveld

Til dagens møte i bystyret foreslår Venstre og Rødt å vente med å kaste dem ut. De vil la familien bli boende inntil reglene for kommunale boliger er sett nærmere på.

– Uansett om formalitetene er noen millimeter eller centimeter på feil side i regelverket, så skal det utvises et skjønn og humanitet.

– I denne saken ser vi ikke at det er gjort det, sa Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Den uverdige behandlingen må stoppes umiddelbart. Det håper vi hele bystyret stiller seg bak onsdag, sa Rødts Eivor Evenrud.

Ikke flertall

Onsdag ettermiddag ble det klart at forslaget ikke har flertall. Hverken Høyre, Frp eller byrådspartiene Ap, MDG og SV stemmer for.

I stedet fremmer de forslag om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt. Dette har bredt flertall.

– Det som skjer med den konkrete familien er i tillegg at de har en ny søknad om kommunal bolig inne til behandling i bydelen. Den skal opp til vurdering i klagenemnda, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Vil dette hjelpe familien til å flytte hjem igjen?

– Hvis de får innvilget en ny kontrakt etter behandling i klagenemnda, vet ikke jeg hvilken kommunal bolig det i så fall vil være snakk om.

Hun vet heller ikke hvilken leilighet familien vil få mulighet til å kjøpe dersom de får innvilget ny søknad om startlån.

Rutiner for utkastelser

Flertallet har også klare krav til en ny gjennomgang av regelverket rundt kommunale boliger.

– Når vi får en slik utkastelsessak, blir vi nødt til å se på hele regelverket og om det er riktig. Det er mange ting vi har reagert på, sier Holmås Eidsvoll.

Det handler om inntektsgrenser, rutiner for utkastelser og kommunikasjon mellom offentlige etater og beboere.

«Amnesti» under pandemien?

Et annet forslag som ligger an til å få flertall er dette:

«Bystyret ber byrådet gjøre en vurdering av å innføre midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger så lenge koronapandemien pågår.»

– Her er det mange ting å ta stilling til som vi ikke har rukket på noen få dager. Men det ligger et tydelig ønske der, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.