Sander ble registrert som jente ved fødselen. Men helt fra han var liten, har han følt at han var født i feil kropp.

Det var vanskelig å være med på aktiviteter på skolen.

Han ville spille på guttelaget i gymtimene, men endte ofte opp med å sitte på sidelinjen og se på når klassen ble inndelt i guttelag og jentelag.

– Enkelte dager ble jeg hjemme fordi jeg hadde så vondt i magen. Jeg glemte gymtøyet med vilje eller sa til læreren at jeg følte meg dårlig når jeg visste at vi skulle skille mellom gutter og jenter. Jeg følte meg ikke som en del av klassen, sier han.

Han fikk ofte kommentarer og ble mobbet.

Ved slutten av forrige skoleår fikk han en egen garderobe til gymtimen, men han måtte fremdeles spille på jentelaget. Det syntes han var ubehagelig.

Siste skoledag før sommerferien skrev han et brev som læreren leste opp. I brevet fortalte han klassen at han var transperson. Da fikk han klemmer og meldinger fra medelever som sa at han var tøff.

– Det var en lettelse, sier Sander.

Inspirert av virkeligheten

Sanders historie er som tatt ut av Brageteatrets nye forestilling «Stor cis-energi», som spilles på kulturhus i Oslo og store deler av Viken i februar.

I forestillingen møter vi en elev ved idrettslinja på en videregående skole, som søker om å bytte fotballag fra jentelaget til guttelaget. Lærerne og ledelsen må balansere seg gjennom ulikheter og uenigheter med mål om å finne en akseptabel løsning. Hvordan løser man for eksempel garderobesituasjonen?

STOR CIS-ENERGI: Fotball med guttelaget, ledet av fotballæreren Said, spilt av Hamza Kader (med publikum). Foto: Kevin Dahlman Fest på London Pub i Oslo Sentrum. Læreren Said serverer vafler etter skidagen på skolen. Læreren Sascha i fullt raseri mot kollegaer. Spilt av skuespiller Sebastian Warholm. Foto: Kevin Dahlman

Ideen til forestillingen fikk regissør Even Torgan av alle debattene i media.

– Det er veldig aktuelt for oss alle å følge med på inkluderingsdebatten, som ikke bare handler om være trans, men også om skeive og melaninrike.

Han mener det er en utvikling i samfunnet som det er helt nødvendig å følge med på.

– Vi tar for oss en betent tematikk som mange synes er skummel og vanskelig.

Brageteatrets teatersjef Nils Petter Mørland mener at sceneinstitusjoner har et spesielt ansvar for å løfte frem temaer som kan være vanskelige for folk.

– Jeg tror at kunst og kultur kan hjelpe folk til å tenke og føle på ting som de synes er vanskelige og fremmede, sier han.

Også regjeringen har fokus på problematikken. Fredag 17. februar lanserte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen en ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Den nye handlingsplanen skal bidra til større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold, sa Trettebergstuen på pressekonferansen.

Håper på større toleranse

I dag får Sander spille på guttelaget på skolen, men det har vært en lang vei å gå.

– Det var vanskelig å ta det opp med lærerne, men de har prøvd så godt de kan å legge til rette, så jeg vil ikke kritisere dem.

Han er glad for at transungdommers situasjon blir satt på agendaen og mener at det trengs mer informasjon om hvordan man skal møte dem.

– I det samfunnet vi har i dag er det mange som har fordommer rundt dette. Det er et tema som mange har noe imot og har negative tanker rundt. Derfor er det veldig bra at det blir snakket om og tas opp.