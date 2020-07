Stig (42) fant den aggressive Japan-krabba som forskerne har venta på i årevis

Tidligere i sommer var Stig Larsen fra Nøtterøy i Vestfold på båtferie. Mens han lå og slappa av i en liten vik på naboøya Tjøme, gjorde han et uventa funn.

– Jeg lå og duppa med beina i vannet, knuste stillehavsøsters og kasta dem uti for å se om det dukka opp noe liv. Det kom en del vanlige strandkrabber, men plutselig fikk jeg øye på en veldig mørk krabbe som kom ut av tanga, sier Larsen.

Han strakk hånda ut og fikk tak i krabaten. Den hadde et mer firkanta skall og større klør enn de andre han hadde sett i den norske skjærgården.

– Jeg skjønte med en gang at dette ikke var noe vanlig krabbe, sier Larsen.

Penselkrabba har et mer firkantet skall, større klør og er mørkere enn sine strandkrabbevenner i Norge. Foto: Stig Larsen

Fryktet fetteren

Larsen er en aktiv dykker og fluefisker, og har helt siden barndommen drømt om å bli marinbiolog. Derfor tok han flere bilder av krabba før han slapp den uti igjen. Da han kom hjem, sleit han med å finne navnet på den.

Til slutt kom han over en sak fra NRK fra 2018 som handla om at den asiatiske krabbearten som er penselkrabbens «fetter», hadde blitt funnet nær norskegrensa.

Larsen tok kontakt med Havforskningsinstituttet, som ble svært interessert i oppdagelsen. Til slutt kunne de slå fast at det var en penselkrabbe, som har det latinske navnet Hemigrapsus takanoi.

– Vi har venta lenge på at denne arten, og den nærstående asiatiske strandkrabba Hemigrapsus sanguineus, skulle etablere seg her. Begge artene er fra før funnet langs den svenske vestkysten, sier forsker Vivian Husa ved Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet oppfordrer krabbefiskere, badeglade og andre som oppholder seg på kysten til å melde inn flere observasjoner på nettstedet Havfunn.

Mange barn fisker krabber om sommeren. Nå kan de snart få en asiatisk variant på kroken. Foto: Jan Inge Tomassen / NRK

Usikker på skadepotensialet

Ifølge Artsdatabanken har nykommeren «stort invasjonspotensial», men det er liten risiko for at den vil fortrenge de norske strandkrabbene helt. Men forskerne er usikre, siden de ikke har mange erfaringer å bygge på.

Penselkrabba er opprinnelig fra havområdene rundt Japan, men har siden midt på 1990-tallet gitt lokale krabber i Sør-Europa kamp om matfatet. Mest sannsynlig har den blitt frakta med ballastvann fra store skip.

Klimaendringer har trolig ført til at den har spredt seg nordover. I 2007 ble den oppdaga i Tyskland, og i 2018 slo den klørne i den svenske kystlinja langs Bohuslän – kort vei fra den norske grensa.

Sommeren 2020 ble den altså for første gang funnet i Norge. Stig Larsen er stolt over at det var han som oppdaget penselkrabba først.

– Dette er kanskje mine fem minutter med berømmelse. Jeg ser for meg at jeg blir kalt Krabbe-Larsen etter dette, sier han og ler.